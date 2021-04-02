В округе №87 аннулировали результаты выборов нардепа на двух участках

Окружная избирательная комиссия №87 (Ивано-Франковская области) признала недействительным голосование на двух избирательных участках по выборам депутата Верховной Рады, прошедшее 28 марта.

Как сообщает "Опора", накануне окружком получил протоколы со всех участков, но принял из них лишь 93, еще 4 отправил на уточнение, а 20 — на пересчет голосов.

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При этом Центральная избирательная комиссия на заседании 1 апреля отменила регистрацию доверенного лица кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка Евгения Ковалева и при этом включила его уже в состав ОИК №87. Кроме того, ЦИК заменил в окружкоме Иванну Бабий на Руслану Бойкив, Александру Петрик на Надежду Павлюк, а Александра Кушлика на Евгения Ковалева.

В свою очередь, в дальнейшем попытка фальсификации была выявлена в процессе установления результатов пересчета ОИК голосов на участке №261030 (один из двух участков в селе Микуличин), где изначально было указано 377 голосов за кандидата Александра Шевченко от партии "За будущее".

Члены ОИК пересчитали бюллетени и подтвердили количество таких голосов в 377, однако член комиссии от "Слуги народа" заявил, что ему сообщили люди, которые смотрели трансляцию, о неверных результатах подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени за Шевченко — их оказалось 277.

Отдельные члены ОИК обвинили члена от СН в похищении бюллетеней, однако "Опора" проверила видео подсчета и подтвердила, что члены комиссии действительно посчитали 277 бюллетеней, но назвали число 377, посмотрев на цифры в протоколе. В окружком вызвали полицию, правоохранители принялись проводить следственные действия.

Кроме того, комиссия обнаружила, что в выписку из реестра избирателей незаконно были внесены 30 избирателей. Комиссия обнаружила, что отсутствует решение участковой избирательной комиссии о включении их в выписку, отсутствуют собственноручно написанные заявления избирателей о включении в реестр избирателей, равно как и отсутствуют медицинские справки о состоянии здоровья избирателей, включенных в выписку из реестра избирателей. Таким образом, комиссия установила, что количество безосновательно выданных бюллетеней превышает 5% количества избирателей, получивших бюллетени.

На основании этих обстоятельств окружная избирательная комиссия признала голосование на участке №261030 недействительным.

Кроме того, утром 2 апреля комиссия признала недействительными результаты голосования на участке №261027 (один из участков в городе Яреме) из-за отсутствия печатей на контрольных листах в урнах для голосования.

Отметим, в свою очередь, что результаты по участку №261030 были введены в систему ЦИК и по состоянию на 10:30 по-прежнему доступны на ее сайты. Согласно им, Шевченко получил 377 голосов, Вирастюк — 147, а Руслан Кошулинский от "Свободы" — 105. По участку в Яремче результаты отсутствуют.

С учетом микуличинского участка сейчас данные отображаются для 106 участков из 117. Согласно им, то есть до аннулирования результатов выборов на участке №261030, Вирастюк лидировал с 31,51%, у Шевченко было 29,52%, у Кошулинского 28,83%. При этом двое "клонов" Шевченко суммарно набрали еще 1%.

Напомним, ЦИК уже дважды менял председателя ОИК №87, который никак не мог возобновить работу по подведению итогов голосования.

Ранее в окружком заявились пятеро действующих нардепов от СН, в том числе Николай Тищенко, устроивший конфликт. У себя в Facebook депутат также заявлял, что в помещении комиссии "находятся вооруженные люди, которые оказывают колоссальное давление на членов ОИК". По мнению нардепа, конкуренты Вирастюка пытаются сфальсифицировать выборы на данном округе.

"Слуга народа" впоследствии заявила об обеспокоенности радикализацией ситуации с подсчетом голосов на выборах в округе №87 и угрозах кандидата Шевченко в адрес членов ОИК.