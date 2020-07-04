В России вступили в силу поправки к конституции, обнуляющие сроки Путина

В России вступила в силу обновленная конституция с поправками, одобренными на общероссийском голосовании.

Обновленный текст конституции РФ опубликован на официальном портале правовой информации страны.

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Указано, что всего в основной закон России внесены 206 поправок.

Одним из пунктов изменений стала поправка относительно президентских сроков. Теперь не учитывается число сроков, в течение которых президент занимал должность на момент вступления в силу поправки.

Предполагается, что эта норма позволит Владимиру Путину баллотироваться на выборах 2024 года и оставаться у власти до 2036 года.

Также конституция РФ теперь находится в приоритете над международным правом. Конституционный суд может не исполнять решение международных органов, "если они противоречат основному закону".

Напомним, Государственная дума 10 марта 2020 года поддержала поправку о снятии ограничения на число президентских сроков в Российской Федерации.

Поправку внесла депутат от "Единой России" Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, получившая за это награду еще из рук генсека КПСС Никиты Хрущева.

Путин допустил этот вариант, если Конституционный суд не сочтет его противоречащим положениям основного закона. После принятия в марте соответствующего законопроекта обеими палатами парламента документ был направлен в Конституционный суд, который вынес заключение о соответствии предлагаемых поправок.

Как известно, президент России Путин подписал указ о публикации конституции страны с внесенными поправками, новая редакция конституции вступают в силу с 4 июля 2020 года.

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Голосование по поправкам в конституцию РФ продолжалось с 25 июня до вечера 1 июля.

Как заявили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, жителей оккупированного Донбасса с российскими паспортами возили в РФ для участия в этом референдуме.

Как заявляли в МИД Украины, проведение голосования о внесении изменений в конституцию РФ в Крыму является незаконным и будет иметь для России политические и правовые последствия. Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию "голосования".