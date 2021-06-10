Общество 1 час назад

В Украине задолженность по выплате больничных достигла 3 млрд грн

Такая задолженность якобы связана со вспышкой заболеваемости COVID-19

Фото: parasels.ru Фото: parasels.ru
Фото: parasels.ru

На данный момент задолженность по выплате больничных в Украине составляет около 3 млрд грн.

Об этом на пресс-конференции 10 июня заявил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик, передает "Укринформ".

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Комментируя объем задолженности по листам временной нетрудоспособности, он сказал: "На сегодня это около 3 млрд грн".

По словам замминистра, Кабмин принял решение о выделении денег для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

В Минсоцполитики объяснили, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года в два раза увеличилось количество листов временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

Как заверил Котик, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

Ранее Фонд социального страхования заявил, что выплачивает больничные и декретные в полном объеме, однако есть задержки в сроках финансирования.

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Напомним, Минцифры вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и ФССУ запустили электронные больничные — с июня по август будет действовать переходная модель, а с 1 сентября 2021 года все медучреждения должны будут формировать их в электронном виде.

Верховная Рада 3 февраля приняла проект постановления о введении в Украине электронного реестра листков нетрудоспособности (электронных больничных).

Как сообщалось, в Кабмине обещали ввести электронные больничные с апреля 2020 года, но тогда это не удалось. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, возникли технические проблемы, в частности, из-за распространения коронавирусного заболевания.

Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить до 4 млрд грн в год.

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