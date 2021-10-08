Общество вчера, 18:30

Вакцинация от COVID-19 досталась Антарктиды

Правительство Великобритании обязалось поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства

В Антарктиду доставили партию вакцины AstraZeneca В Антарктиду доставили партию вакцины AstraZeneca
В Антарктиду доставили партию вакцины AstraZeneca

Партия вакцины от COVID-19 прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, правительство Великобритании обязалось поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства, в частности на Британскую антарктическую территорию, в сотрудничестве с международной организацией по развитию Crown Agents.

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Вакцины перевозили, поддерживая определенную температуру, которая должна была составить 2-8 градусов по Цельсию.

Генеральный директор Crown Agents Фергюс Дрейк отмечает, что организация осуществила поставку вакцин "фактически на край земли".

"Возможность вакцинировать людей поможет сохранить население станции и Антарктиды без вирусов", — отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

Следующую партию вакцины, для второй прививки, в Антарктиду доставят через 4 недели.

Британские власти одобрили использование вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca в декабре прошлого года, после чего правительство запустило программу массовой вакцинации.

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