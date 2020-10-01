Венедиктова отказалась открыть уголовное производство в отношении "слуги народа", — СМИ

В июле 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась по просьбе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Павла Халимона из-за возможного вымогательства им взятки, несмотря на наличие аудиозаписей, которые могут об этом свидетельствовать.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" под названием "Берегиня неприкасаемых?".

Как сообщает "Радио Свобода", 21 июля экс-парламентарий и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко обратился к НАБУ с заявлением о возможном совершении преступления народным депутатом от "Слуги народа" Павлом Халимоном. Он сообщил, что проводил на диктофон аудиозапись встреч и телефонных разговоров с депутатом и его доверенным лицом — другим предпринимателем Сергеем Селютиным.

По словам Дмитренко, записи свидетельствуют о том, что Халимон и Селютин предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса в Черниговской области в обмен на денежное вознаграждение в 40 млн грн.

Журналисты "Схем" утверждают, что во время разговоров использовалась терминология — "титульный лист", "ксерокопия", "пакет документов", "10 процентов от документов". Халимон в комментарии журналистам подтвердил факт этих встреч и звонков, однако отрицал, что требовал взятку. Нардеп заявил, что денежное вознаграждение ему предлагал сам заявитель.

Детективы НАБУ изучили записи, предоставленные заявителем Дмитренко, и 22 июля обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой начать уголовное производство, в рамках которого собирались зафиксировать вероятное преступление депутата в официальный процессуальный способ.

Однако, как отмечает издание, на следующий день детективы получили отказ. В ответе с подписью Венедиктовой говорилось, что "в настоящее время отсутствуют определенные УПК Украины основания для внесения соответствующих сведений в Единый госреестр досудебных расследований".

Дмитренко рассказал, что с тех пор заместитель председателя фракции Халимон и посредник Селютин перестали выходить с ним на связь.

По словам Дмитренко, одна из встреч состоялась 15 июля в Офисе президента, на ней присутствовали Халимон и его однопартиец Андрей Мотовиловец.

Позднее и Халимон, и Мотовиловец подтвердили, что такая встреча была. По словам нардепов, тогда они, наоборот, обсуждали доведение до банкротства госпредприятия "Ивковцы" на Черниговщине, с которым по контрактам ведет бизнес экс-депутат Дмитренко.

Другая встреча, по словам заявителя, состоялась 19 июня в ресторане "Петровский бровар" на Обуховской трассе.

Дмитренко рассказал, что тогда Халимон говорил, что ему должны заплатить 40 млн грн: 30 сейчас и 10 после уборки кукурузы, а затем 50/50, если хотят дальше работать. Плюс якобы должны были поставить директора от Халимона, которому Дмитренко должен был быть подотчетным и которому должен был "носить".

В июле, как проанализировали "Схемы", у государственного предприятия "Ивковцы" произошли кадровые изменения: предыдущую исполняющую обязанности руководителя — Анну Кравченко — отстранили от исполнения обязанностей.

Нацполиция Черниговской области заподозрила ее в подписании невыгодных контрактов с фирмой семьи Дмитренко "Батькивщина", что, по мнению следствия, привело к растрате бюджетных средств. В рамках уголовного производства на урожай, который должна была получить фирма "Батькивщина" по контракту с ГП, наложили арест.

Журналисты отмечают, что новоназначенное руководство государственного предприятия было связано с Халимоном.

20 июля, по словам Дмитренко, ему звонил Селютин и требовал первый транш средств, используя завуалированную терминологию. Судя по записям, на следующий день учредителю общества "Батькивщина" дважды звонил человек, чей голос похож на голос Халимона.

В официальном ответе НАБУ указало, что "изучение аудиозаписей подтвердило указанные в заявлении о совершении уголовного преступления обстоятельства вымогательства неправомерной выгоды в сумме 40 млн грн народным депутатом Украины".

18 сентября Дмитренко обратился в Антикоррупционный суд с требованием обязать генпрокурора внести сведения в ЕРДР. За два дня до публикации расследования суд принял соответствующее решение.

В день публикации расследования в Офисе генпрокурора сообщили журналистам, что в июле не видели основания для открытия производства, но на днях по результатам "личного приема одного из народных депутатов" возбудили дело.

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Павел Халимон обвинил экс-нардепа Дмитренко в том, что тот предлагал взятку в 40 млн грн в обмен на прекращение расследование злоупотреблений и коррупции на государственном предприятии "Исследовательское хозяйство "Ивковцы" Мироновского института пшеницы имени В.М. Ремесла.