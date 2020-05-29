Журналисты раскритиковали включение скандального "УкрКарт" в реформу "Укрпочты"

Партнером почтового оператора "Укрпочты" в рамках банковской реформы была определена компания "УкрКарт" — фигурант ряда громких расследований.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте на сайте парламента, передает "Апостроф".

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"Не слишком прозрачная структура, судебные иски, даже не вчерашнее программное обеспечение, претензии госбанков — это усиливает негативное отношение к союзу "Укрпочты" и "УкрКарт", которую называют "прокладкой для вывода средств", — пишут журналисты.

В частности, отмечается, что компания фигурировала в ряде расследований, которые связаны с Алексеем Омельяненко, который якобы был собственником "УкрКарта". Так, в рамках производства №42014100000000598 был проведен обыск квартиры главы правления "УкрКарт", в рамках №42016000000001183 обыскивались помещения "УкрКарт". А в рамках производства №12015100040006353 "УкрКарт" подозревается в использовании служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн "Укртранс-Груп ЛТД" якобы за разработку программного обеспечения.

В 2019 году конечным бенефициаром компании стал Игорь Фисун, пишет издание. По нему также есть уголовные производства: в постановлении суда по делу №757/18171/19-к отмечается, что "граждане Украины, через сеть подконтрольных структур и физлиц в 2011-2018 организовали схему по переводу средств, полученных незаконным путем от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами "1xbet", "Leon", "Фаворит". Есть и постановление от 14 апреля 2020 года по делу №:755/382/2, где указано, что компания Фисуна является фигурантом производства №32017000000000147. Установлено, что в 2018-2019 неизвестные создали ряд юридических лиц с целью прикрытия противоправной деятельности, направленной на формирование безосновательного налогового кредита предприятиям.

При этом, как писали СМИ, деньги на реформирование "Укрпочты" Смелянский и Фисун, осваивают с 2017 года — "Укрпочта" согласилась заплатить 215 млн грн за услуги процессинга "УкрКарт", чтобы создать сеть POS-терминалов.