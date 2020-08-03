Как депутат Андрей Холодов лоббирует свой табачный бизнес, убивая инвестиклимат

Холодова не останавливает ни то, что журналистские расследования доказали его причастность к розничной торговле сигаретами, ни то, что его проекты законов и поправки даже по признаниям коллег по фракции наносят существенный урон бюджету Украины, ни то, что его деятельность явно вредит инвестиционному климату и сводит на нет усилия президента Владимира Зеленского по привлечению инвестиций.

Но Холодова обеспокоило расследование, которое ведет НАБУ против него. На днях еще и Нацагентство по противодействию коррупции усмотрело в действиях Холодова нарушение закона и обратилось в суд. Мы проанализировали биографию и деятельность Холодова и пришли к выводу, что он не только лоббирует интересы своего табачного бизнеса, но и является частью (хоть и мелкой) куда более масштабной войны за передел табачного рынка.

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Получив админпротокол НАПК, Холодов отреагировал на него довольно своеобразно: "С правовой точки зрения вся эта история — тупое политическое давление". По словам нардепа, именно он "чуть ли не единственный народный депутат, который вслух говорит о том, как табачники выводят из Украины миллиарды и не платят налоги на прибыль". К подобным реакциям украинских политиков в стиле "лучшая защита — это нападение" все давно привыкли. Но Холодов пошел еще дальше. На своей странице в Facebook он написал, что НАБУ якобы открыло против него уголовное производство по факту личного голосования в Верховной Раде за законопроект №1049. Выглядит как силовой произвол? На самом деле нет.

НАБУ давно "присматривается" к Андрею Холодову не только как к народному депутату и законодателю, а как к крупнейшему теневому табачному магнату, который, по данным расследования программы "Схемы", опосредованно контролирует большую сеть розничной продажи сигарет с многомиллиардными оборотами и при этом наделен статусом народного депутата.

Что удалось узнать журналистам? Оказывается, фирма "Киев Маркет Солюшн", которая была прописана в имении семьи Холодова на Кипре до июля 2019-го, получила на 10 лет право торговать в сотнях украинских киосков. Фактически Холодов был уличен в том, что является бенефициаром табачных торговых сетей Т-Киоск и А8. Компании, которые ведут продажу табачных изделий в украинских киосках — "Виктрум" и "Интертабако" — тоже связаны с Холодовым, хоть это и тщательно замаскировано за подставными владельцами и несуществующими адресами регистрации этих фирм.

В виду всех раскрывшихся обстоятельств журналисты пришли к выводу, что Холодов отстаивал свои интересы, когда лоббировал в Верховной Раде поправку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком.

После выхода расследования в декабре 2019 года НАБУ открыло уголовные производства в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Когда Холодов подал депутатский запрос в НАБУ с требованием сообщить ему, как идет расследование против него же, НАПК и обратилось с иском в суд о привлечении Холодова к ответственности, поскольку его запрос подпадает под определение коррупции.

"Маржа Холодова"

Анализ законодательных инициатив Холодова доказывает, что в большей степени они касаются именно табачного рынка. Сам он утверждает, что никакого отношения к торговле сигаретами не имеет уже около трех лет или вообще не имел, но почти вся его деятельность как депутата зациклена именно на табаке.

Закон №1049, на котором оскандалился Холодов, был принят осенью 2019 года с поправкой, которую внес другой "слуга народа" Александр Дубинский. И он, и Холодов заявили, что нужно что-то делать с монополией табачного дистрибьютора "Тедис". И с подачи Холодова Дубинский внес поправку, согласно которой на законодательном уровне устанавливается маржа оптовых торговцев сигаретами на уровне 7%, розничных — 13%. Дубинский сказал, что таким образом можно как-то уменьшить долю рынка и доходы "Тедиса". На самом деле замысел этой поправки состоял в том, чтобы за счет производителей увеличить маржу сетям самого Холодова.

Четыре международные табачные компании в ответ на очевидный шантаж со стороны депутатов из президентской фракции заявили, что, если эта поправка будет принята, это приведет к росту цен и сокращению производства. Они также заявили, что вынуждены будут даже прекратить работу. Тогда им никто не поверил, но вскоре British American Tobacco на несколько дней остановила фабрику в Прилуках.

Затем состоялась встреча глав компаний с президентом Зеленским и уже бывшим премьер-министром Алексеем Гончаруком, после которой президент пообещал ветировать правку Холодова. Свое обещание он выполнил.

Казалось бы, Холодов должен был понять, что он подставил Зеленского. Зеленский должен был понять, что в его команде есть человек, создающий проблемы. Тем не менее, Холодов продолжил добиваться своего.

Он подал поправку к законопроекту № 1209-1. Ее идея состоит в том, чтобы в 2020-2025 годах дать торговцам сигаретами право "...превышать при реализации табачных изделий максимальные розничные цены, установленные на эти изделия в соответствии с законодательством, не более чем на 15%". Тут тоже все достаточно просто и прозрачно: Холодов, который якобы не имеет отношения к торговле табаком, делает все, чтобы торговцы зарабатывали больше. Именно для этого он и попытался обойти закон, устанавливающий максимальные розничные цены.

Ни парламент, ни президент очередную поправку Холодова не поддержали. Но он на этом все равно не остановился.

Далее своей целью Холодов выбрал новые продукты табачных компаний. В конце 2019 года он инициировал 4-кратное повышение акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO. Лично ему это, может, и не нужно, но в том-то и дело, что его стратегия — смерть от тысячи порезов. С маниакальным рвением он, пользуясь мандатом депутата, наносит по табачной промышленности один удар за другим, иногда заявляя, что так он заботится о здоровье нации.

В июле этого года депутат предложил "национализировать крупных международных производителей табачных изделий", обвинив их в картельном сговоре, неуплате налогов и "выводе миллиардов гривен из Украины".

Разумеется, подобные обвинения легко опровергаются статистикой. Именно табачные компании неизменно находятся в списке крупнейших налогоплательщиков Украины, наряду с такими отечественными монстрами, как "Нефтегаз", "Укрзализныця", "Энергоатом", "ПриватБанк", "Киевстар" и т.д. Согласно недавно опубликованному исследованию, в 2019 году общие налоговые поступления в госбюджет (в том числе от импорта) составили 777,1 млрд грн, из них эти четыре табачные компании уплатили 50,7 млрд грн или 6,5%.

Например, British American Tobacco (BAT) Украина в рейтинге крупнейших налогоплательщиков страны в 2016 году занимала 4 место (11,1 млрд грн), в 2017 — 2 место (14,1 млрд грн), в 2018 — 3 место (16,1 млрд грн), в 2019 году — 7 место (13,9 млрд грн). "Филип Моррис Украина" в 2016 занимала 3 место (11,7 млрд грн), в 2017 — 3 место (13,5 млрд грн), в 2018 — 5 место (14,8 млрд грн), в 2019 году — 3 место (17,2 млрд грн). Неизменно в первой двадцатке крупнейших налогоплательщиков также оказывались Japan Tobacco International (JTI) и "Империал Тобакко Украина".

А что касается национализации частных компаний, то тут Холодов перешел уже все границы. И идет дальше.

Еще один важный момент в давлении на международные табачные компании – это штраф от Антимонопольного комитета для компаний-производителей табачных изделий British American Tobacco, "Филип Моррис Украина", Japan Tobacco International и "Империал Тобакко Украина", а также дистрибьютора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен. АМКУ увидело в деятельности компаний нарушение антиконкурентного законодательства.

"Империал Тобакко Украина" уже уплатила свою часть штрафа — 460 млн гривен, но считает обвинения необоснованными и незаконными, и продолжает цивилизованно защищать свою позицию в судах разных инстанций. Холодов же устроил по этому поводу настоящую пиар-травлю, основанную на том, что уплата штрафа якобы свидетельствует о признании вины табачной компанией.

Кум Медведчука, но не Путин

В чем ценность Холодова для президентской фракции — большой вопрос. Очевидно, что еще до формирования списка "Слуги Народа" для похода в парламент в прошлом году у президента должны были обратить внимание на множество фактов, указывающих на токсичность Холодова для "зеленой" команды, декларирующей чистоту рядов и готовность к очищению партии.

Как, например, история с двойным гражданством Холодова, о чем руководство партии "Слуга Народа" еще перед выборами предупреждала ЦИК.

По данным журналистов, на протяжении последних пяти лет Холодов не жил в Украине, и, следовательно, не имел права баллотироваться в нардепы. Например, по данным программы "Схемы", в 2015 году Холодов 204 дня находился за границей, что нарушило требования украинского законодательства о непрерывном проживании кандидата в депутаты на территории Украины в течение пяти лет.

В СМИ неоднократно вспоминали о том, что Холодов увлечен не только табачной отраслью. Его интересы распространяются и на спиртовую. Как писало издание The Page, "участники рынка утверждают, что к ним обращались "от Холодова" с предложением поделиться деньгами в обмен на непринятие новых драконовских законов". Кроме того, он инициировал снятие моратория на проведение внеплановых проверок и уголовных преследований бизнеса, вводил налоговое регулирование для владельцев земельных участков, выступал за уменьшение резервов Нацбанка с 10% до 5% и ликвидировал специальную контрольную комиссию Верховной Рады по приватизации.

Отдельного упоминания заслуживают связи Холодова с одиозными бизнесменами и политиками, которые также бросают тень на президентскую партию. Например, кумовство и тесные бизнес-связи с семейством Виктора Медведчука. По данным СМИ, Холодов занимается коммерцией с партнерами и супругой Медведчука Оксаной Марченко.

Кроме того, он является бизнес-партнером бывшего народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, который сейчас находится за решеткой.

Также Холодов тесно связан с бизнесменом Вадимом Столаром, имеющим в Киеве крайне сомнительную репутацию. В частности, он совместно со Столаром выиграл конкурс на установку в украинской столице 500 остановок-ларьков, которые и являются частью той самой пресловутой табачной розничной сети, интересы которой защищает нардеп.

Инвестиционный позор

Сложно не заметить, что и атака АМКУ на табачные компании, и гиперактивность Холодова — это все спланированные действия, в которые вовлечены влиятельные представители власти, чиновники и политики. В частности, Холодов уже сформировал под себя пул дружественных депутатов из "Слуги Народа", также его поддерживает глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Как бы там ни было, гигантские штрафы и намеки на национализацию могут обернуться инвестиционным позором на весь мир. Равно как и позором для президента Зеленского, который еще недавно обещал всем инвесторам по "инвестняне".

Кстати, именно так считает бизнес-партнер Холодова, акционер завода "Эфкон" Василий Коваль. В своем интервью Delo.ua он прямо заявил, что Холодов подставляет президента Зеленского, при том, что его интересует исключительно собственная прибыль и не интересует, сколько потеряет украинский государственный бюджет.

Действия Холодова наносят колоссальный урон бюджету. Достаточно сказать, что его поправка к проекту 1049, хоть и была в итоге ветирована президентом, привела к недополучению от табачных компаний около 7 млрд грн, так как они не только приостанавливали производство, а и в условиях шантажа отказались покупать у Минфина акцизные марки.

Но Холодов во всей этой истории — мелкая сошка, которая пытается урвать себе кусочек то там, то там, пользуясь статусом заместителя главы Комитета ВР по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики. Большая война с табачными компаниями ведется на уровне АМК, олигархов и самого президента, который почему-то решил вмешаться в дело "Тедиса".

Зеленский попросил табачные компании сделать все, чтобы монополии на рынке дистрибуции сигарет не было, и компании пошли навстречу. Но они не могут заставить "Тедис" поделиться своей долей с другими дистрибьюторами. Именно этот дележ, когда он, закончится, и покажет, что и кому было важнее: создать условия для конкуренции или переделать рынок под кого-то.