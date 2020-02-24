Василий Коваль: "Своей поправкой Холодов подставляет президента"

В последнее время настоящим мемом стало словосочетание "маржа Холодова". Речь идет о поправке в налоговое законодательство, по которому розничные торговцы табачными изделиями получают 15% маржу. Это привлекло внимание к бенефициару последствий этой поправки — народному депутату от "Слуги Народа" Андрею Холодову.

О нем известно не так много, и его биография и структура бизнеса вызывает много вопросов. Холодов настаивает, что не имеет отношения к табачному бизнесу, хотя все говорит об обратном. В своих интервью он называет себе акционером завода "Эфкон-окна", подчеркивая, что это его основной бизнес.

Delo.ua связались с бизнес-партнером Холодова, акционером "Эфкона" — Василием Ковалем. Он рассказал о совместных с Холодовым бизнесах, о том, почему тому так важна "табачная поправка" и поделился соображениями, почему Холодов скрывает, что торгует сигаретами.

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Василий, как вы познакомились с Андреем Холодовым?

— Наc познакомили в 1999 году мои друзья из Черкасс — дилеры всех табачных фабрик. Он развивал собственный бизнес по оптовой и розничной торговле сигаретами в Киеве — под брендом "Вирджиния". Я на тот момент уволился из правоохранительных органов и работал как частный адвокат. Поскольку я специализировался на налоговом праве, он попросил меня помочь ему построить бизнес, чтобы в будущем не было проблем с правоохранительными органами и налоговой службой. После этого мы стали партнерами в компании "Вирджиния".

Вначале он развивал торговую сеть крупными мелкооптовыми магазинами, после этого была идея попробовать развивать маленькие торговые точки. Была открыта первая торговая точка на метро "Святошино", которая была на тот момент мегауспешной — по прибыльности она перекрывала крупные табачные магазины. После этого мы приняли решение строить собственную торговую сеть киосков по Киеву для торговли табаком. Параллельно мы занимались приватизацией завода "Эфкон", о котором я расскажу чуть позже.

Вы до сих пор партнеры в табачном бизнесе?

— В 2003 году разошлись — по его инициативе. Причины было две. Торговая сеть успешно развивалась, и он не захотел делиться. Посчитал, что ему невыгодно делить доли. А второе — он не любит "бизнес вдолгую", ему подавай быстрые деньги: год-два — скупили, продали, заработали. А приватизация завода "Эфкон" предполагала серьезные временные и финансовые затраты. Холодов такого не любит, предпочитает МАФы, где вложения в один киоск не такие большие, а за год затраты окупаются.

Разошлись мирно?

— Вполне. Он остался с сигаретным бизнесом, я — со скупкой этого завода. Правда, разошлись мы ненадолго. Потому что когда я купил контрольный пакет завода, и он это увидел, он снова предложил объединяться. Кстати, мы до сих пор с ним партнеры в некоторых проектах, в частности, в "Эфкон-окна", и это в реестре фигурирует. Правда, я узнал из прессы, что он, когда стал народным депутатом, начал выходить из этих предприятий. И продал свою долю в 50% брату. Что юридически неверно, потому что он должен был в первую очередь предложить эту долю мне как партнеру. Или по крайней мере, поставить меня в известность. А он этого не сделал. Вот если бы я отказался, тогда он может предлагать кому угодно.

А вообще он любит регистрировать предприятия на своих родственников — маму Светлану Александровну, брата, тещу, жену. Чтобы потом, когда возникают вопросы, чтобы к нему не было вопросов. Это не я, это мама. И если вы посмотрите в реестре, на ней очень много компаний. "Схемы" это подробно расследовали.

А когда вы стали партнерами по компании "Эфкон?". Он постоянно упоминает, что был акционером этого завода.

— Мы познакомились с руководством завода "Эфкон", когда заказывали у них киоски. В связи с тем, что они не успевали произвести продукцию в срок, мы предложили консалтинговые услуги для оптимизации их производства. После более тесного изучения их деятельности мы приняли решение поучаствовать в приватизации этого завода. И начали скупать акции этого предприятия. Но есть один нюанс: в своем интервью Холодов говорит Гордону, что с 2005 года он был акционером этого завода. Это неправда: с 2003 он не имеет никакого отношения к заводу — главным акционером был я. И он заказывал тут свои киоски и арендовал помещения. Как я уже сказал, он не любит долгосрочные проекты, а приватизация завода — достаточно длительный процесс.

А зачем же он врет?

— Из-за политической целесообразности. Согласитесь, когда заполняешь анкету, баллотируясь в народные депутаты, гораздо солиднее записать "акционер крупного завода", чем "торговец сигаретами". Ему нужно было придумать легенду, и он придумал, что занимается офисами, в том числе, заводом "Эфкон". Да, в свое время он покупал недвижимость, инвестировал. Но основной бизнес все-таки табачный. Даже на моем заводе все сотрудники так их и называли — "сигаретчики", поскольку они арендовали склады, чтобы хранить там табачные изделия.

Так вот, когда он увидел, что завод "Эфкон" — это прибыльный бизнес, 32 тысячи квадратных метров недвижимости и 5,6 гектаров земли в центре Киева, он предложил опять объединиться. Это было в 2005 году, когда у меня родился второй ребенок. Он тогда стал моим кумом, а в 2007 году его жена крестила моего третьего сына. Но ни партнерство, ни кумовство не помешало ему в будущем стать инициатором моей травли.

Он создал вам неприятности по бизнесу?

— Не только. Тут я должен сделать отступление, что с 2008 года я живу в Швейцарии. Бизнес в Украине был налажен и не нуждался в постоянном контроле. И мы с семьей приняли решение выехать за рубеж. Я не сбегал, не скрывался, это было осознанное решение. Об этом знал только Холодов — я этого не афишировал.

В 2005 году мы с Холодовым инвестировали в бывший пионерский лагерь "Салют" на Бориспольской трассе. Там 9,6 гектаров леса, подведены все коммуникации. Мы получили договор аренды в Киевсовете на 5 лет и развивали строительство коттеджного городка. Официальные затраты на покупку пионерлагеря, включая обязательные платежи городу, обошлось нам около 2,5 млн долларов. После того, как я принял решение уехать в Швейцарию, мы решили, что управляющим этим бизнесом в Украине будет Андрей. Повторяю — мы были кумовьями, друзьями, я не ждал никакого подвоха. Правда, когда начался кризис 2008 года, Холодов решил использовать другого своего кума — Александра Соколовского, чья жена крестила дочку Андрея. Он был заинтересован в покупке этого пионерлагеря.

Но мы не были заинтересованы в продаже, и Соколовский предложил нам кредит под оформление на него корпоративных прав этого лагеря — предложил 10 миллионов долларов, но в итоге перечислил только 5. Но в 2009 стало понятно, что кризис системный и быстро не закончится. Плюс трижды поменялась власть, ситуация была нестабильной. Поэтому у бизнеса возникла проблема с наличностью. А поскольку я жил в Швейцарии, Холодов пришел к Соколовскому с предложением заставить меня компенсировать их потери. Повторяю: только Холодов знал, что я живу в Швейцарии. И он раструбил Соколовскому — мол, я сбежал, отключил телефоны. Это было не так. Я приезжал в Киев постоянно, не скрывался. Мы кредитовались в украинском банке, вели цивилизованный бизнес. Телефон, по которому вы меня нашли в реестре адвокатов, я не менял с 2003 года.

То есть, ему важно было вас дискредитировать?

— Да. А позже они инициировали уголовное преследование меня. Холодов и Соколовский трубили, что меня арестовали в Цюрихе, хотя этого не было. Основной посыл с их стороны был таков: ты отдай все свои активы, и твои проблемы закончатся. Они инициировали гражданские процессы. Поскольку все наши сделки были чистые и прозрачные, им ничего не оставалось, как придумать легенду. И они написали заявление в Днепровскую полицию, что я мошенник, украл 5 млн долларов и сбежал. Этого было достаточно, чтобы объявить меня в розыск. При этом, давая на меня показания, Холодов пять раз менял их. То под предлогом, что он "забыл", то еще что-то.

Например, они с Соколовским придумали легенду, что 2 октября 2008 года я пришел в офис компании в Киеве, взял 5 млн долларов и уехал в неизвестном направлении. Но в тот день я был в Цюрихе! И никак не мог быть в киевском офисе. Тем не менее, эта дата до сих пор фигурирует в материалах следствия. По этому поводу я подал заявление в полицию — за дачу ложных показаний. И на данный момент Шевченковское УП ГУ НП проводит досудебное расследование в уголовном производстве № 12017100100005786.

Они в Интерпол обращались даже. Конечно, в конце концов разобрались, что это ерунда. В Лионе даже перестали уже запросы принимать от Украины в отношении меня, потому что знают, что это не соответствует действительности. Но было неприятно, когда в каждом банке смотрели — а почему это фамилия светится в базе Интерпола.

Вы с ним общались, требовали объяснений?

— Не общался ни одной минуты. Когда следователь в конце 2015 года вызывал нас на очные ставки, он ни разу не пришел. То есть, он готов все делать за спиной, но в глаза не скажет. Это длится уже 10 лет, мы до сих пор партнеры в определенных бизнесах. Открыто он мне претензий не предъявляет, и всего его кляузы я читаю в его показаниях в документах правоохранительных органов.

Правда, как-то встретил его в ресторане на Кипре. Спросил: у тебя ко мне вопросы? Он опустил голову и промолчал. Так и не сказал. Я завелся, но потом решил, что с этим человеком все ясно.

Так "Эфкон" по-прежнему ваш, а Холодов говорит, что он принадлежит ему?

— Когда я уезжал, завод "Эфкон" полностью оставался под моим контролем, я был основным акционером. И только в 2017 году я узнал, что, начиная с 2011 года, когда они инициировали уголовное преследование в отношении меня, это предприятие уже было перерегистрировано через доверенных лиц. Ведь рейдерство это не всегда — "маски-шоу" и парни с автоматами. Один из способов отжать собственность — сказать ответственным лицам предприятия: у вашего хозяина проблемы, он уже не вернется, подпишите, то, что нужно. Я инициировал возбуждение уголовного дела по факту рейдерства.

Дело продвигается?

— Очень медленно. При каждой переаттестации следователи и прокуроры меняются. И каждый раз по-новому. Все это делается для того, чтобы я не мог активно отстаивать свои права на территории Украины. Ведь мне рискованно приезжать в Украину.

Как вы думаете, что позволило Андрею Холодову стать влиятельным, пройти "праймериз" в "Слуге народа?".

— Скорее всего, сыграли роль его финансовые возможности. Потому что с его "бэкграундом" я не представляю, как его могли взять в партию, которая декларировала очищение и новые лица. Кстати, я ведь пытался донести до руководства партии информацию о нем. Когда Зеленский стал кандидатом в президенты, я предложил свою помощь по поддержке Зе-команды, мы списывались с их сотрудницами. После того, как я узнал, что в списке Холодов, я пытался донести до них информацию, что это за человек. Сначала мне еще отвечали, а потом просто заблокировали. Несмотря на все декларации на очищение власти, открытость, никого это не интересует. Деньги рулят, и на этом все.

Он достаточно влиятелен во фракции, раз ему позволили провести эту скандальную поправку. Правда, сам Холодов утверждает, что эта поправка направлена на борьбу с монополиями.

— Наоборот, это он получил монопольный контроль над розницей табачных изделий в Киеве. Но откуда взялась эта поправка? Совершенно без экономических обоснований — сколько налогов даст розница в случае, если получит 15% маржу? А кто внес эту поправку? Александр Дубинский! Тот самый журналист, который со своим партнером Плинским в своих передачах раскрыли подноготную табачного бизнеса Холодова и рассказали, как он не платит налоги со своих Т-киосков! Но эта честность и принципиальность Дубинского-журналиста не помешала Дубинскому-депутату протащить поправку, которая законодательно закрепляет маржу для розничных торговцев в 15%, при этом не дает ответа на вопрос — а каким будет экономический эффект? Сколько налогов заплатят розничные продавцы сигарет? Смогут ли они "перебить" налоговые поступления от крупнейших налогоплательщиков? На эти вопросы ответов нет.

Зато вполне понятно, какую выгоду получит принадлежащая Холодову компания "Киев Маркет Солюшн", которая владеет 600 торговыми киосками — Т-киоск. Вы себе представляете, какое влияние и какая прибыль, когда одним махом меняешь маржу на 15%?! И, главное, закрепляешь это законодательно. Ведь раньше правила установки киосков менялись чуть ли не каждый год. Каждый мэр декларировал борьбу с МАФами, но почему-то на месте старых 10 киосков вырастали 20 новых.

Холодов говорит, что продал Киев Маркет Солюшн…

— А вы спросите, кому? За сколько? Очень интересно посмотреть его декларацию. Потому что продать 600 точек — это серьезное дело. Сейчас он говорит: я никакого отношения не имею к Т-киоскам и сигаретам. Когда его журналисты ловят на слове, он говорит: да, это мои, но я их продал. Кому? Семье. Чем они занимаются? Я не знаю, я сдаю их в аренду. Сдаешь сам себе? Он: я не знаю, чем они занимаются — продовольственными и непродовольственными товарами. Но слово "табак" не произносит. Потому что НАБУ возбудило производство против него, и налицо конфликт интересов. А у Холодова нет иного выхода, как врать и врать. Но рано или поздно вранье будет раскрыто.

Но самое главное, что своей поправкой Холодов подставляет президента. Ведь Зеленский не просто говорит, что ему надо какой-то частный бизнес поддерживать. А создать равные условия для всех. Чтобы и производители работали, и розница, и оптовики. А Холодов и такие, как он, тянут одеяло на себя. Он монополист в рознице, и, конечно, установил себе самую большую маржу. Но может ли розница выплачивать столько же налогов, сколько крупные производители — "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" и прочими? Конечно, нет. А кто-то считал, сколько потеряет бюджет, если эти табачные гиганты уйдут с украинского рынка? Но разве Холодова это интересует? У него главный интерес — как 20 лет назад, так и сейчас — собственная прибыль.