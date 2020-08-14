Все пострадавшие от взрыва дома на Позняках семьи получили новые квартиры — Зеленский

Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали", — отметил глава государства.

По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако на сегодняшний день все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

"Благодарен нашей команде, что мы это сделали. Обещали до конца лета — и мы это выполнили. Все, наконец, получили новые квартиры в новых домах", — сказал Зеленский.

По мнению президента, теперь обязанность местной власти — помочь пострадавшим с ремонтом помещений, чтобы обеспечить людям комфортные условия проживания.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел 21 июня. Тогда были повреждены 40 квартир одного подъезда, разрушены 16 квартир с 4 по 9 этаж.

В результате происшествия погибли 5 человек. Всего в этих 40 квартирах было зарегистрировано 125 жителей.

В конце июня 2020 года президент вручил сертификаты на первые 12 новых квартир. Квартиры подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Площадь квартир — от 60 до 80 квадратных метров.