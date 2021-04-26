Взрыв в многоэтажке на Позняках: подозрение объявили пяти начальникам "Киевгаза"

Главное управление полиции в Киеве 26 апреля сообщено о подозрении пяти должностным лицам компании "Киевгаз" по делу о мощном взрыве в жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1 в Киеве, произошедшем 21 июня 2020 года.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, это первый заместитель председателя правления "Киевгаза", трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда газовой компании.

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Им вменяют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на предприятии, лицом которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель людей (часть 2 статьи 272 Уголовного кодекса).

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, должностные лица "Киевгаза" при поверке бытовых счетчиков газа в доме допустили нарушение требований ряда нормативно-правовых актов, в том числе Правил безопасности систем газоснабжения и Кодекса газораспределительных систем, в части установления технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.

В результате это привело к обвалу конструкций десятиэтажного многоквартирного жилого дома, гибели пяти человек и травмирования еще троих. Кроме того, вследствие потери жилья жителям дома был причинен материальный ущерб на общую сумму более 53 млн грн.

Согласно выводу указанной экспертизы, установлен круг должностных лиц "Киевгаз", действия которых находятся в причинно-следственной связи с наступлением взрыва.

Одновременно указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязанностью носить электронное средство контроля.

Кроме того, принимаются меры для заочного сообщения о подозрении еще одному лицу, с августа 2020 года находящемуся на временно оккупированной территории Луганской области.

Напомним, что в августе 2020 года президент Владимир Зеленский объявил, что новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва на углу проспекта Григоренко и улицы Крушельницкой. При этом ранее сообщалось, что пострадавшие не могли попасть в квартиры, которые им раздал Зеленский: в жилом комплексе все еще велось строительство, а в квартирах были лишь голые бетонные стены.