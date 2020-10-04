За сутки COVID-19 диагностировали у более 4 тысяч украинцев

По состоянию на 09:00 4 октября, в Украине зарегистрировано 226 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 397 летальных, а 100 107 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 4 140 новых случаев, выписаны из медучреждений 1 370 пациентов. Всего с начала пандемии проведено 2 382 259 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Согласно Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 умерли 44 человека.

На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирусной болезни выглядит следующим образом:

Винницкая область — 6 716 случаев;

Волынская область — 8 591 случай;

Днепропетровская область — 6 931 случай;

Донецкая область — 4 187 случаев;

Житомирская область — 6 749 случаев;

Закарпатская область — 10 168 случаев;

Запорожская область — 4 507 случаев;

Ивано-Франковская область — 14 232 случая;

Кировоградская область — 1 179 случаев;

город Киев — 24 450 случаев;

Киевская область — 9 752 случая;

Львовская область — 21 194 случая;

Луганская область — 1 288 случаев;

Николаевская область — 3 650 случаев;

Одесская область — 14 539 случаев;

Полтавская область — 2 812 случаев;

Ровенская область — 13 107 случаев;

Сумская область — 5 171 случай;

Тернопольская область — 14 295 случаев;

Харьковская область — 20 518 случаев;

Херсонская область — 1 427 случаев;

Хмельницкая область — 6 801 случай;

Черновицкая область — 15 123 случая;

Черкасская область — 4 480 случаев;

Черниговская область — 4 595 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 4 октября в ЦОЗ поступило 4 076 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 293 492 сообщение о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 3 октября, в Украине было 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели.