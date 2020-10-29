Зеленский начал консультации о ликвидации Окружного админсуда Киева

Петиция с просьбой к президенту подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК) на днях набрала необходимое количество в 25 тысяч голосов граждан Украины.

По информации пресс-службы главы государства, автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством "глубоко укорененной в суде коррупции и практики неправосудности решений".

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В Офисе президента Украины считают, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне.

"Согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия. По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в октябре житель Ивано-Франковской области обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать противоправным объявление президентом Владимиром Зеленским о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября на избирательных участках.

Истец также просит обязать главу государства воздержаться от действий по назначению и проведению такого опроса.

Перед этим в ОАСК поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

В свою очередь, Верховный суд Украины отказался признать незаконной агитацией всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который проводился в день местных выборов, 25 октября.