Зеленский официально созвал очередное заседание СНБО

В пятницу, 4 июня, в Офисе президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

Так, президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсудят восемь вопросов.

Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и послушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и другое.

Ранее на заседании СНБО Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 668 "воров в законе" и криминальных авторитетов, являющихся гражданами различных стран.

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При этом Окружным административным судом города Киева зарегистрировано три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года. В частности, суд просят приостановить действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" от 14 мая 2021 года в части применения санкций в отношении Ясагова Адлана, Идрисова Муслима и Шаипова Магомеда.

Напомним, что в СНБО готовятся признать олигархами 13 граждан Украины.