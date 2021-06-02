Политика 50 минут назад

Зеленский официально созвал очередное заседание СНБО

На повестке восемь вопросов

Фото: Офис президента Фото: Офис президента
Фото: Офис президента

В пятницу, 4 июня, в Офисе президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО

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Так, президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором обсудят восемь вопросов. 

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Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и послушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и другое. 

Ранее на заседании СНБО Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 668 "воров в законе" и криминальных авторитетов, являющихся гражданами различных стран. 

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При этом Окружным административным судом города Киева зарегистрировано три заявления об обеспечении иска по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года. В частности, суд просят приостановить действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер" от 14 мая 2021 года в части применения санкций в отношении Ясагова Адлана, Идрисова Муслима и Шаипова Магомеда.

Напомним, что в СНБО готовятся признать олигархами 13 граждан Украины. 

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