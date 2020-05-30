Зеленский предлагает в разы увеличить штрафы для уклонистов от призыва на службу

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает значительно увеличить штрафы за нарушения, связанные с прохождением воинской службы. Такие изменения предусматривает президентский проект закона № 3553, зарегистрированный в Верховной Раде.

В частности, если законопроект будет принят, административные штрафы за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил военного учета возрастут до 510 — 850 грн. Сейчас размер таких штрафов варьируется от 85 до 119 грн. За повторное подобное нарушение в законопроекте предлагается штрафовать на суммы в размере от 850 до 1 700 грн (сейчас — на 170-255 грн).

За нарушение мобилизационной подготовки законодатели предлагают штрафовать граждан на 1 700 — 3 400, а должностных лиц — на 3 400 — 5 100 грн. При повторном подобном нарушении рядовые граждане должны будут заплатить 3 400 — 5 100 грн, а должностные лица — 5 100 — 8 500 грн соответственно.

За умышленную порчу или утерю по неосторожности военно-учетных документов законодатели предлагают штрафовать на 510 — 850 грн, а при повторном нарушении — на 850 — 1 700 грн.

А за уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации или на особый период в законопроекте предусмотрено наказание в виде лишения воли на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, законопроект предусматривает введение нового вида воинской службы — по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Срок такой службы не будет превышать 6 месяцев.

Напомним, что министр обороны Андрей Таран подписал приказ о призыве на военную службу в июне-июле 2020 года 500 офицеров запаса.

Ранее президент Владимир Зеленский перенес сроки весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года из-за коронавируса.