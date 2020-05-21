В Украине объявили военный призыв резервистов

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о призыве на военную службу в июне-июле 2020 года 500 офицеров запаса.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Согласно приказу, подлежат призыву резервисты по 16 военно-учетным специальностям в возрасте до 43 лет, закончившие кафедры военной подготовки и не проходившие военную службу.

Указано, что офицеры будут направлены на курсы переподготовки и повышения квалификации при военных вузах и военных учебных подразделениях для обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Как ожидается, подготовка на курсах начнется со 2 июля.

Также после завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в военные части ВСУ.

Ранее Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приостановило на период карантина мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

Напомним, 15 апреля правительство изменило сроки призыва на срочную военную службу в 2020 году. Согласно решению Кабмина, весенний призыв перенесен с апреля-мая на май-июль.