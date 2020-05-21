Политика 50 минут назад

В Украине объявили военный призыв резервистов

Призыву подлежат резервисты по 16 военно-учетным специальностям в возрасте до 43 лет, закончившие кафедры военной подготовки и не проходившие военную службу

Украинские военные. Фото: ВСУ Украинские военные. Фото: ВСУ
Украинские военные. Фото: ВСУ

Министр обороны Андрей Таран подписал приказ о призыве на военную службу в июне-июле 2020 года 500 офицеров запаса.

Об этом в четверг, 21 мая, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Согласно приказу, подлежат призыву резервисты по 16 военно-учетным специальностям в возрасте до 43 лет, закончившие кафедры военной подготовки и не проходившие военную службу.

Указано, что офицеры будут направлены на курсы переподготовки и повышения квалификации при военных вузах и военных учебных подразделениях для обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Как ожидается, подготовка на курсах начнется со 2 июля.

Также после завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в военные части ВСУ.

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Ранее Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приостановило на период карантина мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу.

Напомним, 15 апреля правительство изменило сроки призыва на срочную военную службу в 2020 году. Согласно решению Кабмина, весенний призыв перенесен с апреля-мая на май-июль.

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