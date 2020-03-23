В Украине перенесли весенний призыв в армию — указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский перенес сроки весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года из-за коронавируса.

Соответствующий указ № 103 от 23 марта 2020 года опубликован на сайте главы государства.

Ранее по распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу. При этом военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовывать противоэпидемические мероприятия.

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Как известно, с 1 апреля и до 30 июня 2020 года должен был пройти весенний призыв на срочную военную службу в Украине.

Также сообщалось, что в 2020 году на срочную службу в армию будут призывать офицеров запаса. Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе.