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40 минут назад

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА

Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке

Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА
Владимир Зеленский. Фото: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуацию из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Тернопольской области местная компания-монополист по дорожному строительству и связанные с предыдущим руководством автодорожной отрасли чиновники пытаются протянуть свою кандидатуру на должность главы региональной Службы автомобильных дорог. 

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Как сообщалось ранее, 5 июля Зеленский указами назначил Бондаренко главой Закарпатской облгосадминистрации, а Мальского — главой Львовской ОГА.

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