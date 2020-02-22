Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуацию из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения о эпидемиологической безопасности Президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Тернопольской области местная компания-монополист по дорожному строительству и связанные с предыдущим руководством автодорожной отрасли чиновники пытаются протянуть свою кандидатуру на должность главы региональной Службы автомобильных дорог.

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Как сообщалось ранее, 5 июля Зеленский указами назначил Бондаренко главой Закарпатской облгосадминистрации, а Мальского — главой Львовской ОГА.