Освітній проєкт “Школа майбутніх лідерів” від Ardis Group — альтернативний підхід в пошуку та підтримці молодих спеціалістів в Україні

Люди — велика цінність, особливо зважаючи на контекст, в якому ми всі зараз живемо. Ринок праці в країні змінився і компаніям потрібно застосовувати нові, нетрадиційні канали пошуку для залучення талантів до себе в команду. Молодь, насамперед студенти, які вже отримали базові теоретичні знання в університеті, — це окрема цікава та перспективна авдиторія, з якою варто навчитися взаємодіяти всім роботодавцям.

Компанія Ardis Group вперше за період повномасштабного вторгнення провела дводенну навчальну програму “Школа майбутніх лідерів” мета якої, надихнути студентів, сформувати чіткіше розуміння того, що їм цікаво насправді, та де шукати себе в подальшому розвитку.

Ба більше, програма передбачає можливість пройти стажування в компанії: досвідчені спеціалісти Ardis Group готові ділитися знаннями, чути та прислуховуватися до нових, свіжих ідей, а також стати справжнім наставником або ж навіть ментором. Ми переконані, що такий підхід допоможе знайти найвмотивованіших студентів, які захочуть працювати в нашій компанії й зростати з нами.

Як це було — найцікавіше за два дні

Навчання розпочалося з того, що CEO і частина топменеджерів Ardis Group, які не брали участь у виступах, познайомились зі студентами та коротко розповіли про свої департаменти й побажали успіхів.

“У свій час я був би щасливий пройти таку програму стажування та спробувати себе в різних процесах компанії, адже це чудова можливість визначитися з вектором розвитку як спеціаліста,” — поділився CEO та засновник компанії Дмитро Чернов.

Після чого Оксана Чернова, сирна експертка ProCheese спільноти від Ardis Group, занурила у сирний ДНК компанії та провела дегустацію — студенти скуштували сири з різних країн світу в поєднанні з незвичними акомпанементами, щоб розкрити нові смаки.

Далі, впродовж вихідних, багато говорили про мотивацію, цінності й цілі компанії, та як їх розрізняти. Чому важливо поділяти цінності компанії й вірити у те, що робиш, щоб бути на одній хвилі з усіма членами команди.

Спікери крок за кроком знайомили молодих спеціалістів з історією та корпоративною культурою компанії, занурювали в бізнес-процеси, залучаючи студентів до інтерактивів. Наприклад, інтерактив з командотворення мав за мету показати, що один у полі не воїн і для досягнення великої цілі потрібна злагоджена командна робота.

Отримані нові знання у сфері маркетингу, бренд-менеджменту та клієнтського сервісу студенти закріпили завдяки іншому завданню: ставши маркетологами на деякий час, вони мали запропонувати план виведення нового бренду сиру на український ринок. Цей спосіб подання інформації дуже сподобався учасникам, адже так вони краще зрозуміли, як насправді все працює та відчули, що таке взаємодія всередині команди.

Також приділили час обговоренню про те, як створити резюме, що виділятиметься серед інших, як підготуватися до співбесіди та чого не варто робити, щоб пройти її успішно.

“Школа Майбутніх Лідерів” — одна з соціальних місій компанії Ardis Group як бізнесу з командою експертів, які готові вкладати свої сили та час, щоб ділитись досвідом з молоддю, від якої залежатиме розвиток України в майбутньому. Для нас важливо закласти розуміння сучасних підходів до роботи, розкрити маркетинг та клієнтський сервіс з того боку, про який не дізнаєшся на університетських лекціях, занурити в корпоративну культуру та дати можливість відчути себе частиною великої команди Ardis Group,” — ділиться своїм баченням директорка HR департаменту, Кіра П’ятецька.

Атмосфера — усмішки та вогник в очах

Два дні пройшли на одному диханні. Окрім лекцій були спільні кава-брейки та обіди, де відбувалося найцікавіше: у неформальному спілкуванні студенти ставили запитання спікерам про роботу в компанії, їх досвід в тих чи інших проєктах, жартували й вели різноманітні бесіди.

Ми намагались показати студентам, що в нашій компанії панує відкрита атмосфера без жорсткої субординації, коли працівник може звернутись до топменеджера не тільки з робочого питання, але й поспілкуватись про хобі або плани на вихідні.

Кожен учасник зміг відчути себе повноцінною частиною команди Ardis Group, а насамкінець отримав сирні подарунки, професійні світлини на згадку, яскраві враження та цінні знання.

“Робота з новим поколінням маркетологів потребує від тебе рівноваги між відповідальністю, яку несеш за гарний старт їх професійного досвіду, та задоволенням від занурення у нові погляди на старі виклики. Влаштовуючи такі заходи, потрібно розуміти, що наша місія віддавати: досвід, знання, напрацювання та пророщувати інтерес. А навзаєм треба радіти поставленому запитанню й вдячним очам майбутніх лідерів,” — коментує Назар Максимець, директор департаменту маркетингу.

Зворотний зв’язок — обмін думками по гарячих слідах

Ми розмовляли зі студентами перед створенням програми, щоб врахувати побажання, але зворотний зв’язок після завершення навчання показав, що ці два дні перевершили їхні очікування. Молоді спеціалісти поділилися враженнями та подякували за те, що змогли повністю зануритись у світ Ardis Group.

Найбільше студентам припало до душі неформальна комунікація з топменеджерами — їхня щира підтримка й готовність відповідати на всі запитання не тільки під час презентацій. Також сподобалась сирна дегустація та класний офіс, в якому хочеться працювати.

Натомість спікери відмітили, що для них це був крутий досвід з тренування навичок доносити складні речі зрозумілою мовою та подавати матеріал нестандартно.

Результат — цифри, що надихають

Успіх маркетингової кампанії, якою б креативною вона не була, в кінцевому підсумку вимірюється в цифрах. Проєкт “Школа майбутніх лідерів” — це своєрідна кампанія для залучення в Ardis Group молодих, амбітних спеціалістів, результат якої нас приємно вразив: конверсія поданих заявок на стажування склала 80%!

Такий фідбек надихає працювати ще більше, адже для нас вкрай важливо підтримувати талановитих молодих спеціалістів та допомагати їхньому професійному зростанню саме в Україні.