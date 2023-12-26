Образовательный проект "Школа будущих лидеров" от Ardis Group - альтернативный подход в поиске и поддержке молодых специалистов в Украине

Люди — большая ценность, особенно ввиду контекста, в котором мы все сейчас живем. Рынок труда в стране сменился и компаниям нужно применять новые, нетрадиционные каналы поиска для привлечения талантов к себе в команду. Молодежь, прежде всего студенты, уже получившие базовые теоретические знания в университете, — это отдельная интересная и перспективная аудитория, с которой следует научиться взаимодействовать всем работодателям.

Компания Ardis Group впервые за период полномасштабного вторжения провела двухдневную учебную программу "Школа будущих лидеров" цель которой, вдохновить студентов, сформировать более четкое понимание того, что им интересно на самом деле и где искать себя в дальнейшем развитии.

Более того, программа предусматривает возможность пройти стажировку в компании: опытные специалисты Ardis Group готовы делиться знаниями, слышать и прислушиваться к новым, свежим идеям, а также стать настоящим наставником или даже ментором. Мы уверены, что такой подход поможет найти самых мотивированных студентов, которые захотят работать в нашей компании и расти с нами.

Как это было – самое интересное за два дня

Учеба началась с того, что CEO и часть топменеджеров Ardis Group, не участвовавших в выступлениях, познакомились со студентами и кратко рассказали о своих департаментах и пожелали успехов.

"В свое время я был бы счастлив пройти такую программу стажировки и попробовать себя в разных процессах компании, ведь это отличная возможность определиться с вектором развития как специалиста", - поделился CEO и основатель компании Дмитрий Чернов.

После чего Оксана Чернова, сырная экспертка ProCheese сообщества от Ardis Group, погрузила в сырную ДНК компании и провела дегустацию — студенты отведали сыры из разных стран мира в сочетании с необычными аккомпанементами, чтобы раскрыть новые вкусы.

Далее, в течение выходных, многие говорили о мотивации, ценностях и целях компании и как их различать. Почему важно разделять ценности компании и верить в то, что делаешь, чтобы быть на одной волне со всеми членами команды.

Спикеры шаг за шагом знакомили молодых специалистов с историей и корпоративной культурой компании, погружали в бизнес-процессы, вовлекая студентов в интерактивы. Например, интерактив по командообразованию имел целью показать, что один в поле не воин и для достижения большой цели нужна слаженная командная работа.

Полученные новые знания в сфере маркетинга, бренд-менеджмента и клиентского сервиса студенты закрепили благодаря другой задаче: став маркетологами на время, они должны были предложить план выведения нового бренда сыра на украинский рынок. Этот способ предоставления информации очень понравился участникам, так они лучше поняли, как на самом деле все работает и почувствовали, что такое взаимодействие внутри команды.

Также уделили время обсуждению того, как создать резюме, выделяемое среди других, как подготовиться к собеседованию и чего не стоит делать, чтобы пройти его успешно.

"Школа Будущих Лидеров" - одна из социальных миссий компании Ardis Group как бизнеса с командой экспертов, которые готовы вкладывать свои силы и время, чтобы делиться опытом с молодежью, от которой будет зависеть развитие Украины в будущем. Для нас важно заложить понимание современных подходов к работе, раскрыть маркетинг и клиентский сервис с той стороны, о которой не узнаешь на университетских лекциях, погрузить в корпоративную культуру и дать возможность почувствовать себя частью большой команды Ardis Group, - делится своим видением директор HR департамента, Кира Пятецкая.

Атмосфера – улыбки и огонек в глазах

Два дня прошли на одном дыхании. Кроме лекций были совместные кофе-брейки и обеды, где происходило самое интересное: в неформальном общении студенты задавали вопросы спикерам о работе в компании, их опыте в тех или иных проектах, шутили и вели разнообразные беседы.

Мы пытались показать студентам, что в нашей компании царит открытая атмосфера без жесткой субординации, когда работник может обратиться к топ-менеджеру не только по рабочему вопросу, но и пообщаться о хобби или планах на выходные.

Каждый участник смог почувствовать себя полноценной частью команды Ardis Group, а подконец получил сырные подарки, профессиональные фотографии на память, яркие впечатления и ценные знания.

«Работа с новым поколением маркетологов требует от тебя равновесия между ответственностью, которую несешь за хороший старт их профессионального опыта и удовольствием от погружения в новые взгляды на старые вызовы. Устраивая такие мероприятия, следует понимать, что наша миссия отдавать: опыт, знания, наработки и проращивать интерес. А взаимно нужно радоваться поставленному вопросу и благодарным глазам будущих лидеров», – комментирует Назар Максимец, директор департамента маркетинга.

Обратная связь - обмен мнениями по горячим следам

Мы разговаривали со студентами перед созданием программы, чтобы учесть пожелания, но обратная связь после завершения обучения показала, что эти два дня превзошли их ожидания. Молодые специалисты поделились впечатлениями и поблагодарили за то, что смогли полностью погрузиться в мир Ardis Group.

Больше всего студентам пришлась по душе неформальная коммуникация с топ-менеджерами — их искренняя поддержка и готовность отвечать на все вопросы не только во время презентаций. Также понравилась сырная дегустация и классный офис, где хочется работать.

Спикеры отметили, что для них это был крутой опыт по тренировке навыков доносить сложные вещи на понятном языке и подавать материал нестандартно.

Результат — вдохновляющие цифры

Успех маркетинговой кампании, какой бы креативной она ни была, в конечном счете измеряется в цифрах. Проект "Школа будущих лидеров" - это своеобразная кампания для привлечения в Ardis Group молодых, амбициозных специалистов, результат которой нас приятно поразил: конверсия поданных заявок на стажировку составила 80%!

Такой фидбек вдохновляет работать еще больше, ведь очень важно поддерживать талантливых молодых специалистов и помогать их профессиональному росту именно в Украине.