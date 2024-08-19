Сюрпризи від НАБУ, "зелені" аукціони та план дій: що гальмує та прискорює розвиток ринку електроенергії

Гучне затримання вже ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейло стало головною новиною минулого тижня. Спільними зусиллями детективів НАБУ та СБУ було викрито його та ще трьох спільників на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 500 тисяч доларів США за надання дозволу на вивезення гірничовидобувного обладнання з прифронтового району для іншого вугільного підприємства з заходу України. Підозру за цією справою отримали 4 особи: вже колишній заступник міністра енергетики Олександр Хейло, очільник ДП "Селидіввугілля" Сергій Кобилянський, керуючий директор "Миколаївської електропостачальної компанії" Євгеній Лут, довірена особа ексзаступника міністра Сергій Пилипчук. Варто зазначити, що українська вугільна галузь залишається проблемною, шахти не в змозі розраховуватись за електричну енергію, що призводить до посилення боргової кризи на ринку. І така "хронічна" несплата за ресурс насправді є першоджерелом для подальших боргів – перед виробниками з ВДЕ, перед генерацією на балансуючому ринку. Та поки у Міненерго, "Укренерго", Комітеті ВРУ з питань енергетики розробляють механізми погашення боргів, в тому числі і за допомогою залучених від європейців коштів, по інший бік виникають схеми з незаконним збагаченням топчиновників та мільйонами "кешу" на хабарі.

Ще одне гучне затримання відбулось за справою щодо закупівлі трансформаторів для прифронтового оператора системи розподілу "Харківобленерго" – йдеться про колишнього голову правління ОСР Костянтина Логвиненка та директора приватної компанії Олександра Козира. За версією слідства, обленерго переплатило під час закупівлі трансформаторів та лічильників у "Енерго-тайм". Як зазначають в НАБУ, вже ексочільник "Харківобленерго" Костянтин Логвиненко забезпечив обрання "потрібних" компаній переможцями для закупівлі за завищеними цінами. Справа була відкрита ще в 2021-му році, проте це не заважало Логвиненку керувати "Харківобленерго" аж до липня 2024-го року.

Постійною темою-хедлайнером для української енергетики залишається розвиток нових потужностей. Одним із інструментів для розбудови енергосистеми стали довгострокові контракти на допоміжні послуги. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" 15 серпня провів перший спеціальний аукціон на закупівлю резервів підтримки частоти (РПЧ) на 5 років. Результати навіть перевершили очікування – нові учасники ринку, куплено всі 99 МВТ, конкурентна ціна, велика кількість пропозицій, батарейки та мала генерація серед переможців. Також, вже цього тижня очікується ще один аукціон – на послуги з надання автоматичного резерву відновлення частоти (аРВЧ), на 1000 МВт.

"Зелене" світло отримали "зелені" аукціони – Кабінет Міністрів встановив додаткову річну квоту підтримки виробників з ВДЕ на 2024 р. Тобто, вже цьогоріч мають провести перші пілотні "зелені" аукціони, за такими квотами: СЕС - 11 МВт, ВЕС - 88 МВт, інші ВДЕ - 11 МВт. Перший аукціон має відбутись у жовтні (на СЕС), ще два – у листопаді (на ВЕС та інші ВДЕ). Електронною системою для проведення торгів обрано Прозорро.Продажі, організатором буде держпідприємство "Гарантований покупець". Очікується, що перші об’єкти електроенергетики, введені в експлуатацію за результатами проведення пілотних аукціонів, розпочнуть відпуск електроенергії в мережу вже наступного року.

За нещодавно затвердженим Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року, очікується, що за 6 років в українській енергосистемі працюватиме 656 МВт установок зберігання енергії, 12 ГВт сонячних електростанцій, 6,2 ГВт вітроелектростанцій, 876 МВт станції на біомасі та біогазі, 906 МВт високоманевреної генерації. Очікувана частка ВДЕ у структурі генерації за планом на 2030 – 29,4 %. Наприклад, зараз у середньому частка ВДЕ за рік становить 10,5%. Влітку альтернативні джерела в балансі займають до 18%, взимку показник опускається до 4%.

Частка ВДЕ у структурі виробництва електроенергії в Україні, за 2023-2024 рр, %. Джерело: ExPro Electricity

Таким чином, для реалізації цих планів необхідно забезпечити чітке та передбачуване функціонування механізмів підтримки нової генерації, включаючи "зелені" аукціони, довгострокові контракти на допоміжні послуги тощо. Важливо також вирішити проблему накопичених боргів і гарантувати своєчасну оплату за електроенергію від державних та комунальних підприємств, які вважаються неплатоспроможними.