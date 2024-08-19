Сюрпризы от НАБУ, "зеленые" аукционы и план действий: что тормозит и ускоряет развитие рынка электроэнергии

Громкое задержание уже экс-замминистра энергетики Александра Хейло стало главной новостью на прошлой неделе. Совместными усилиями детективов НАБУ и СБУ были разоблачены его и еще три сообщника на получении неправомерной выгоды в размере 500 тысяч долларов США за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района для другого угольного предприятия с запада Украины. Подозрение по этому делу получили 4 человека: уже бывший заместитель министра энергетики Александр Хейло, глава ГП "Селидовуголь" Сергей Кобылянский, управляющий директор "Николаевской электроснабжающей компании" Евгений Лут, доверенное лицо экс-замминистра Сергей Пилипчук. Стоит отметить, что украинская угольная отрасль остается проблемной, шахты не могут рассчитываться за электрическую энергию, что приводит к усилению долгового кризиса на рынке. И такая "хроническая" неуплата за ресурс действительно является первоисточником для дальнейших долгов – перед производителями из ВИЭ, перед генерацией на балансирующем рынке. Но пока у Минэнерго, "Укрэнерго", Комитета ВРУ по вопросам энергетики разрабатывают механизмы погашения долгов, в том числе и с помощью привлеченных от европейцев средств, по другую сторону возникают схемы с незаконным обогащением топ-чиновников и миллионами "кэша" на взятке.

Еще одно громкое задержание произошло по делу о закупке трансформаторов для прифронтового оператора системы распределения "Харьковоблэнерго" – речь идет о бывшем председателе правления ОСР Константине Логвиненко и директоре частной компании Александре Козыре. По версии следствия, облэнерго переплатило при закупке трансформаторов и счетчиков в "Энерго-тайм". Как отмечают в НАБУ, уже экс-глава "Харьковоблэнерго" Константин Логвиненко обеспечил избрание "нужных" компаний победителями для закупки по завышенным ценам. Дело было открыто еще в 2021 году, однако это не мешало Логвиненко руководить "Харьковоблэнерго" вплоть до июля 2024 года.

Постоянной темой-хедлайнером для украинской энергетики остается развитие новых мощностей. Одним из инструментов для развития энергосистемы стали долгосрочные контракты на вспомогательные услуги. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" 15 августа провел первый специальный аукцион по закупке резервов поддержки частоты (РПЧ) на 5 лет. Результаты даже превзошли ожидания – новые участники рынка, куплено все 99 МВТ, конкурентная цена, большое количество предложений, батарейки и малое поколение среди победителей. Также, уже на этой неделе ожидается еще один аукцион – услуги по предоставлению автоматического резерва восстановления частоты на 1000 МВт.

"Зеленый" свет получили "зеленые" аукционы – Кабинет Министров установил дополнительную годовую квоту поддержки производителей по ВИЭ на 2024 г. То есть, уже в этом году должны провести первые пилотные "зеленые" аукционы, по следующим квотам: СЭС – 11 МВт, ВЭС – 88 МВт, другие ВИЭ – 11 МВт. Первый аукцион должен пройти в октябре (на СЭС), еще два – в ноябре (на ВЭС и другие ВИЭ). Электронная система для проведения торгов выбрана "Прозорро.Продажи", организатором будет госпредприятие "Гарантированный покупатель". Ожидается, что первые объекты электроэнергетики, введенные в эксплуатацию по результатам проведения пилотных аукционов, начнут отпуск электроэнергии в сеть уже в следующем году.

Согласно недавно утвержденному Национальному плану действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года, ожидается, что за 6 лет в украинской энергосистеме будет работать 656 МВт установок хранения энергии, 12 ГВт солнечных электростанций, 6,2 ГВт ветроэлектростанций, 876 МВт, 906 МВт высокоманевренной генерации. Ожидаемая доля ВИЭ в структуре генерации по плану на 2030 – 29,4%. К примеру, сейчас в среднем доля ВИЭ за год составляет 10,5%. Летом альтернативные источники в балансе занимают до 18%, зимой показатель опускается до 4%.

Доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в Украине, за 2023-2024 гг, %. Источник: ExPro Electricity

Таким образом, для реализации этих планов необходимо обеспечить четкое и предполагаемое функционирование механизмов поддержки нового поколения, включая "зеленые" аукционы, долгосрочные контракты на вспомогательные услуги и т.д. Важно также решить проблему накопленных долгов и гарантировать своевременную оплату электроэнергии от государственных и коммунальных предприятий, которые считаются неплатежеспособными.