В приложение 104.ua интегрировали искусственный интеллект

Компания 104.ua выпустила обновленное мобильное приложение для потребителей природного газа, которое заменит старую версию. Новая версия приложения создана с использованием последних тенденций в области пользовательского опыта, благодаря чему обеспечивает более комфортную работу для двух платформ — iOS и Android. Основным преимуществом новой версии стала интеграция приложения с искусственным интеллектом.

Как сообщает пресс-служба компании, теперь модель счетчика газа, его тип и возраст не имеют значения. Искусственный интеллект распознает показания всех узлов учета.

«У пользователей появилась возможность передать показания — просто сфотографировав счетчик. Эти фотографии обрабатываются искусственным интеллектом. Что это значит? Это значит, что данные будет обрабатывать робот: большие объемы информации за короткий промежуток времени. Иногда клиенты жаловались на то, что их показания не передались. Им приходилось присылать Оператору ГРМ фото счетчика. Теперь такие проблемы приложение решит: обработка фото ляжет на плечи искусственного интеллекта. Он со 100% гарантией распознает показания счетчика» — прокомментировала выход новой версии приложения Марина Моисеева, product owner платформы 104.ua.

В приложении 104.ua пользователь делает снимок и сразу передает его. Данные передаются с указанием даты и времени. Проверка снимка может длиться от одной до нескольких минут. По желанию, клиент может отслеживать статус обработки, обновляя данные экрана.

Клиентам в обновленном приложении будут доступны уже привычные инструменты для передачи показаний, но есть и новый функционал. Так, в новой версии приложения 104.ua, пользователь может легко управлять одним или несколькими аккаунтами, к каждому из которых может присоединить до 25 лицевых счетов (родных, съёмного жилья, дачи). Их можно называть именами. Это помогает оплачивать услуги поставки и доставки газа родным и не путаться в цифрах лицевых счетов.

С помощью приложения пользователь может создать аккаунт или воспользоваться ранее созданным аккаунтом – на сайте 104.ua, в терминале самообслуживания или в любой из версий мобильных приложений 104.ua. Авторизированный пользователь может добавлять в аккаунт лицевые счета (поставка и/или доставка газа) или удалять их.

Для активного лицевого счета доступны следующие функции в вопросах поставки и доставки газа:

🔹 узнать текущий баланс расчетов за газ и доставку, цену на газ и ежемесячную плату за доставку

🔹 передать показания счетчика газа (при наличии) или просмотреть данные, отправленные модемом, просмотреть историю показаний

🔹 оплатить газ и его доставку (обе услуги или любую из указанных), пересмотреть историю платежей

🔹 просмотреть данные помесячного потребления газа

🔹 базовую информацию по лицевому счету (адрес, ФИО владельца, количество зарегистрированных лиц, отапливаемая площадь, приборы)

🔹 просмотр контактов Оператора ГРМ и поставщика

🔹 заказать звонок для консультации с Оператором ГРМ или поставщиком

Компания предлагает своим абонентам закачать обновленное приложение из AppStore и Google Play.