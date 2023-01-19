COMINBANK: за 10 місяців війни — 16 нових відділень

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COMINBANK став прикладом українського банку, якому за час повномасштабного вторгнення вдалося відкрити 16 нових відділень. В цьому році фінустанова відзначатиме ювілей — 30 років на ринку України. А поки що досвідчена команда продовжує рухатися вперед, стійко тримаючи свою ділянку фінансового фронту.

"Чим ширшою стає наша мережа, тим більшій кількості клієнтів будуть доступні наші послуги і тим більше ресурсів ми зможемо спрямовувати на задачі корпоративної соціальної відповідальності, на допомогу ЗСУ і гуманітарні потреби співвітчизників — заради перемоги робимо все можливе", — розповідає Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK.

Після 24-го лютого банк швидко поновив роботу офлайн і керівництво зважилося на сміливе рішення — надавати якісні фінансові послуги у тих регіонах, де люди цього потребували найгостріше. Наразі зворотній зв'язок від клієнтів свідчить: банку вдалося посилити статус надійного фінансового партнера навіть на тлі війни. Сьогодні у відділеннях COMINBANK юридичні та фізичні особи можуть отримати весь спектр банківських послуг.

І як розповідають у банку, не можна перескочити прірву на 99% — якщо робиш щось справді відповідально, то впораєшся із цим завданням на 100%. Так за два місяці після вторгнення нове відділення було відкрите в Ужгороді. А Ірпінське — поновило свою роботу вже у травні. Далі нові відділення запускалися майже щомісяця у різних містах — Київ, Львів, Ужгород, Запоріжжя, Вінниця, Житомир, Черкаси, Бориспіль, Біла Церква, Ковалівка, Кам’янське та інші. Всупереч усім складнощам і важким часам, банкіри втримали темп: у грудні ще одне відділення відкрилося в місті Синельникове Дніпропетровської області.

Зростання мережі сприяло й хвилі працевлаштування: понад 150 українців у 2022 змогли розпочати кар’єру у COMINBANK, команда зросла на 19%. Керівництво банку не допустило жодного скорочення через війну, натомість зробило все можливе, щоб з’явилися нові робочі місця.

Банківський сервіс європейського рівня — там, де це необхідно

Для збереження та зміцнення національної економіки багато бізнесів евакуювалися в західні регіони. Зокрема велика кількість підприємців релокувала свій бізнес у «Місто Лева». Банкіри зазначають, що внутрішня міграція призвела до збільшення кількості транзакцій у Львові та Ужгороді. Як відомо в цих же містах пожвавився попит на оренду індивідуальних сейфів. Відтак у жовтні 2022 року вже друге відділення АТ "КОМІНБАНК" з’явилося у Львові.

"У 2022 році на Львівщині стартували тисячі нових підприємницьких ініціатив. Ми захоплюємося цими людьми, які сьогодні роблять неймовірне — сміливі і цілеспрямовані, вони гнучко пристосовуються до форс-мажорних обставин, надають робочі місця, запускають виробництва, передають частину прибутку на потреби ЗСУ. COMINBANK всіма силами готовий сприяти роботі таких підприємців. Бо мова про глобальне питання взаємопідтримки і стійкості цілої країни. Разом ми працюємо, щоб Україна якнайшвидше перемогла. Власне тому вже друге наше відділення успішно запрацювало у Львові. Потік клієнтів і запитів тут дуже інтенсивний внаслідок внутрішньої міграції", — розповіла Тетяна Путінцева.

Далі — більше. Плани стати великим універсальним банком втілюються системно: два наступні відділення COMINBANK мають відкритися у лютому 2023-го.

COMINBANK у мережі POWER BANKING

Наприкінці минулого року 19 відділень COMINBANK стали частиною важливого національного проєкту POWER BANKING — об’єднаної мережі банківських відділень по всій Україні, які будуть працювати у критичній ситуації під час можливого блекауту. Йдеться про пункти, забезпечені альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв’язку та усім необхідним для невпинного обслуговування. Навіть у разі тривалої відсутності електропостачання у відділеннях мережі POWER BANKING клієнтам буде доступний перелік нагальних банківських послуг, зокрема платежі, переказ коштів, отримання готівки, обмін валют, консультації менеджерів тощо.

Нагадаємо, що спільна банківська мережа POWER BANKING була створена за ініціативи Національного банку України. На сьогодні вона налічує вже понад 1 000 відділень.