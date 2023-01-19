COMINBANK: за 10 месяцев войны — 16 новых отделений

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

COMINBANK стал примером украинского банка, которому за время полномасштабного вторжения удалось открыть 16 новых отделений. В этом году финучреждение будет отмечать юбилей. 30 лет на рынке Украины. А пока опытная команда продолжает двигаться вперед, стойко держа свой участок финансового фронта.

"Чем шире наша сеть, тем большему количеству клиентов будут доступны наши услуги и тем больше ресурсов мы сможем направлять на задачи корпоративной социальной ответственности, на помощь ВСУ и гуманитарные потребности соотечественников - ради победы делаем все возможное ", - рассказывает Татьяна Путинцева, Председатель Правления COMINBANK.

После 24 февраля банк быстро возобновил работу оффлайн и руководство решилось на смелое решение — предоставлять качественные финансовые услуги в тех регионах, где люди в этом нуждались остро. Обратная связь от клиентов свидетельствует: банку удалось усилить статус надежного финансового партнера даже на фоне войны. Сегодня в отделениях COMINBANK юридические и физические лица могут получить весь спектр банковских услуг.

И как рассказывают в банке, нельзя перепрыгнуть пропасть на 99% — если делаешь что-то действительно ответственно, справишься с этой задачей на 100%. Так через два месяца после вторжения новое отделение было открыто в Ужгороде. А Ирпенское возобновило свою работу уже в мае. Далее новые отделения запускались почти ежемесячно в разных городах – Киев, Львов, Ужгород, Запорожье, Винница, Житомир, Черкассы, Борисполь, Белая Церковь, Ковалевка, Каменское и другие. Вопреки всем сложностям и тяжелым временам, банкиры удержали темп: в декабре еще одно отделение открылось в городе Синельниково Днепропетровской области.

Рост сети способствовал и волне трудоустройства: более 150 украинцев в 2022 году смогли начать карьеру в COMINBANK, команда выросла на 19%. Руководство банка не допустило ни одного сокращения из-за войны, но сделало все возможное, чтобы появились новые рабочие места.

Банковский сервис европейского уровня – там, где это необходимо

Для сохранения и укрепления национальной экономики многие бизнесы были эвакуированы в западные регионы. В частности, большое количество предпринимателей релоцировало свой бизнес в «Город Льва». Банкиры отмечают, что внутренняя миграция привела к увеличению количества транзакций во Львове и Ужгороде. Как известно, в этих же городах оживился спрос на аренду индивидуальных сейфов. В октябре 2022 года уже второе отделение АО "КОМИНБАНК" появилось во Львове.

"В 2022 году на Львовщине стартовали тысячи новых предпринимательских инициатив. Мы восхищаемся этими людьми, которые сегодня делают невероятное - смелые и целеустремленные, они гибко приспосабливаются к форс-мажорным обстоятельствам, предоставляют рабочие места, запускают производства, передают часть прибыли на нужды ВСУ. COMINB всеми силами готов содействовать работе таких предпринимателей. Потому что речь о глобальном вопросе взаимоподдержки и устойчивости целой страны. Вместе мы работаем, чтобы Украина как можно быстрее победила. Именно поэтому уже второе наше отделение успешно заработало во Львове., – рассказала Татьяна Путинцева.

Дальше – больше. Планы стать крупным универсальным банком воплощаются системно: два следующих отделения COMINBANK должны открыться в феврале 2023-го.

COMINBANK в сети POWER BANKING

В конце прошлого года 19 отделений COMINBANK стали частью важного национального проекта POWER BANKING - объединенной. сети банковских отделений по всей Украине, которые будут работать в критической ситуации во время возможного блекаута. Речь идет о пунктах, снабженных альтернативными источниками энергии, резервными каналами связи и всем необходимым для постоянного обслуживания. Даже в случае длительного отсутствия электроснабжения в отделениях сети POWER BANKING клиентам будет доступен перечень неотложных банковских услуг, в частности платежи, перевод средств, обналичивание, обмен валют, консультации менеджеров и т.д.

Напомним, что совместная банковская сеть POWER BANKING была создана по инициативе Национального банка. На сегодняшний день она насчитывает уже более 1 000 отделений.