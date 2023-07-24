Скасування "зернової угоди" по гривні не вдарить. Яким буде курс валют в останній тиждень липня

Цього тижня середній курс долара в банках перебуватиме в межах 36,7-37,5 грн/$, а євро – 40,8-41,8 грн/€. На чорному ринку долар коштуватиме в діапазоні 37,8-37,25 грн/$, а євро – 41,3-41,55 грн/€.

Підстава для такого прогнозу – очікуваний спокій на українському валютному ринку, оскільки попит і пропозиція на валюту урівноважились. Наприклад, у червні вперше за рік сальдо за операціями з валютою фізосіб було позитивним.

Обсяг проданої валюти перевищив суму викупленої на $20 млн.

У безготівковому сегменті продаж валюти фізособами виявився у 3,3 рази більшим за обсяг купівлі. У готівковому, навпаки, сума придбаної валюти на $176 млн перевищила обсяг проданої.

На стабільність курсу впливає також те, що обсяг погашення зовнішніх боргів у липні мінімальний (лише $121 млн).

Що ж стосується надходження експортної виручки через так званий зерновий коридор, то економіст Economic Outlook Григорій Кукуруза в коментарі Delo.ua відзначив, що ні його продовження, ні припинення для валютного ринку України погоди не зробить.

"З початку запровадження "зернового коридору" – орієнтовно рік тому – світ вже встиг адаптуватися до нашої нестабільності, спричиненої війною, тому ціни на зернові стали менше реагувати і на обстріли наших портів, і на нестабільність роботи коридору взагалі", – каже він.

Запаси зернових у наших аграріїв склали орієнтовно 15 млн тонн на кінець осені. "Втрату "зернового коридору" ми оцінювали десь у $2,5-3 млрд на ІІ півріччя максимум. Це небагато. Цього недостатньо для якогось струсу на валютному ринку", – додає експерт.

Курс у банках і на чорному ринку

Протягом минулого тижня в середньому по Україні в банках спред по долару і євро дещо розширився, але загалом валюти показали стабільність. Так, якщо в понеділок, 17 липня, долар коштував у банках 36,8-37,3 грн/$, то в неділю, 23 липня, 36,7-37,4 грн/$.

По євро ситуація схожа, хоча ця валюта показала себе як більш нестабільна. У понеділок котирування в середньому по банках склали 41-41,75 грн/€, а наприкінці тижня – після збільшення спреду в суботу – 40,9-41,8 грн/€.

На чорному ринку долар підріс на кілька копійок. На початку тижня середній курс складав 37,08-37,2 грн/$, але вже в неділю – 37,13-37,2 грн/$. Євро також трохи подорожчав: курс в понеділок – 41,3-41,48 грн/€, а в неділю – 41,4-41,55 грн/€.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (17-21 липня) НБУ продав на міжбанку найбільший обсяг інвалюти з кінця лютого – 594,66 млн, а придбав лише $3,78 млн, скоротивши тим самим міжнародні резерви на $590,88 млн (в передостанній тиждень лютого НБУ купив $605,24 млн).

Курс – 36,57-36,94 грн/$. Попит на валюту все ще суттєво переважає пропозицію.

Таким чином з початку року Нацбанк сумарно придбав на міжбанку $189,2 млн, а продав $13,93 млрд (негативне сальдо – $13,741 млрд).

Обсяг міжнародних резервів

Додамо від себе, що хоч на міжбанку і збережеться така тенденція, НБУ легко гаситиме потреби покупців: міжнародні резерви сягнули $39 млрд.