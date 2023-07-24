Отмена "зернового соглашения" по гривне не ударит. Каким будет курс валют в последнюю неделю июля

На этой неделе средний курс доллара в банках будет находиться в пределах 36,7-37,5 грн/$, а евро – 40,8-41,8 грн/€. На черном рынке доллар будет стоить в диапазоне 37,8-37,25 грн/$, а евро – 41,3-41,55 грн/€.

Основание для такого прогноза – ожидаемый покой на украинском валютном рынке, поскольку спрос и предложение на валюту уравновесились. К примеру, в июне впервые за год сальдо по операциям с валютой физлиц было положительным.

Объем проданной валюты превысил сумму выкупленной на $20 млн.

В безналичном сегменте продажи валюты физлицами оказались в 3,3 раза больше объема покупки. В наличном, напротив, сумма приобретенной валюты на $176 млн превысила объем проданной.

На стабильность курса влияет также то, что объем погашения внешних долгов в июле минимален (только $121 млн).

Что касается поступления экспортной выручки через так называемый зерновой коридор, то экономист Economic Outlook Григорий Кукуруза в комментарии Delo.ua отметил, что ни его продление, ни прекращение для валютного рынка Украины погоды не сделают.

"С начала введения "зернового коридора" – ориентировочно год назад – мир уже успел адаптироваться к нашей нестабильности, вызванной войной, поэтому цены на зерновые стали меньше реагировать и на обстрелы наших портов, и на нестабильность работы коридора вообще", – говорит он.

Запасы зерновых у наших аграриев составили ориентировочно 15 млн. тонн на конец осени. "Потерю "зернового коридора" мы оценивали где-то в $2,5-3 млрд на ІІ полугодие максимум. Это немного. Этого недостаточно для какого-то сотрясения на валютном рынке", – добавляет эксперт.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе в среднем по Украине в банках спред по доллару и евро несколько расширился, но в целом валюты показали стабильность. Так, если в понедельник, 17 июля, доллар стоил в банках 36,8-37,3 грн/$, то в воскресенье, 23 июля, 36,7-37,4 грн/$.

По евро ситуация схожая, хотя эта валюта показала себя как более нестабильная. В понедельник котировки в среднем по банкам составили 41-41,75 грн/ € , а в конце недели – после увеличения спреда в субботу – 40,9-41,8 грн/ €.

На черном рынке доллар вырос на несколько копеек. В начале недели средний курс составлял 37,08-37,2 грн/$, но уже в воскресенье – 37,13-37,2 грн/$. Евро также немного подорожал: курс в понедельник – 41,3–41,48 грн/ €, а в воскресенье – 41,4–41,55 грн/ €.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (17-21 июля) НБУ продал на межбанке наибольший объем инвалюты с конца февраля – 594,66 млн, а приобрел всего $3,78 млн, сократив тем самым международные резервы на $590,88 млн (в предпоследнюю неделю февраля НБУ купил $605,24 млн).

Курс – 36,57–36,94 грн/$. Спрос на валюту все еще существенно превосходит предложение.

Таким образом, с начала года Нацбанк суммарно приобрел на межбанке $189,2 млн, а продал $13,93 млрд (отрицательное сальдо – $13,741 млрд).

Объем международных резервов

Добавим от себя, что хоть на межбанке и сохранится такая тенденция, НБУ будет легко гасить потребности покупателей: международные резервы достигли $39 млрд.