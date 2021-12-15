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Украинцы, для которых создали налоговую амнистию, игнорируют программу, — Гетманцев
Целевой массив налогоплательщиков, который должен был принести по $40-50 тысяч с каждого плательщика, до сих пор не принял участие в налоговой амнистии. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.
По его словам, комитет проводит разъяснительную работу, чтобы банки, которые, стали основным барьером в этом процессе, заработали.
При этом в целом он доволен динамикой поступлений денег в бюджет от налоговой амнистии. Гетманцев называет ее положительной и заверяет, что госбюджет получает достаточно большие суммы.
По его данным, в рамках налоговой амнистии украинцы уже задекларировали 300 миллионов гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он считает, что если посмотреть на опыт других стран, то у них тоже налоговая амнистия проходила скачкообразно. Первый этап — это раскачка.
"И для первого этапа более $10 млн – неплохой результат", — подытожил Гетманцев.
Напоминаем, с 1 сентября 2021 года впервые в Украине начала работать налоговая амнистия. Она предусматривает единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет.
Гетманцев отмечал, что процедура добровольного декларирования простая и удобная. В то же время председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец сообщил, что в госбанке не наблюдается массового количества обращений по открытию специальных счетов, связанных с легализацией доходов.