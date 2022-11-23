Вільні кошти чи прибуток - що обирають українці

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За останні 12 місяців загальний обсяг депозитного портфелю приватних клієнтів в банківській системі зріс на 209,7 млрд грн. Навіть якщо викинути з цієї суми валютні депозити, щоб позбутися ефекту девальвації гривні, приріст вкладів лише у національній валюті становить 132 млрд грн. І перша, і друга цифра є абсолютним рекордом, починаючи з 2006 року. Для порівняння, попередній рекорд було встановлено 2020 року, коли банки залучили в населення загалом 154 млрд грн (94 млрд з них – у гривні).

Попри це голова Національного банку в своєму пості на сторінці у Фейсбук серед ключових задач для банківського сектору відзначив необхідність підвищувати ставки за вкладами. А нещодавнє опитування НБУ про банківське фондування звернуло увагу на очевидне зменшення строків, на які українці та бізнес готові відкрити депозити та роблять це. Тож виходить, що вже досягнуті рекордні показники не є наслідком ані підвищених ставок, ані строків депозитів.

Невизначеність змінює правила

Війна в Україні посилила тренд, який виник ще під час пандемії як відповідь на підвищення тривожності в суспільстві. Українці не впевнені у своєму майбутньому, тому намагаються скоротити витрати, щоб зробити фінансову подушку безпеки. Але при цьому люди не готові заморожувати кошти на строкових вкладах надовго, прагнучи мати вільний доступ до власних заощаджень.

Відтак частка коштів на вимогу у загальному портфелі банків від початку року зросла з 58% до 68%. У «доковідні» часи, наприкінці 2019 року, цей показник становив лише 42%.

Зазначу, що це зовсім не українське ноу-хау – схожі тенденції в період пандемії спостерігалися у багатьох країнах. Але саме в Україні вони виглядають особливо дивно, адже в нашій країні в останні роки різниця між відсотковими ставками по залишках на рахунках та за строковими депозитами іноді сягає «космічних» 10-20 разів. Іншими словами, обираючи між можливістю мати вільний доступ до коштів та прибутком, українці останнім часом надавали перевагу першій.

Але для них є й хороші новини. Схоже, що банки, нарешті, змирилися з цим трендом, мало того - починають адаптувати свої пропозиції під запит клієнтів. Адже останнім часом чимало фінустанов, серед яких й великі системні банки, почали підвищувати відсотки за коштами, що зберігаються на картках приватних клієнтів, а не на депозитах. Наразі без значних проблем на ринку можна відшукати пропозиції про розміщення коштів на картках із вільним доступом до них 24/7 під 8-10% річних.

Вільній нації – вільний банкінг

Чому банки пішли на це? Можна відшукати кілька відповідей на це питання. Перш за все, це проста реакція на тенденції, які не можна заперечувати. Якщо більшість клієнтів шукає інструмент збереження коштів і заробітку на них, але без обов’язку довгострокових вкладень – треба дати його.

Крім того, за останні кілька місяців як відгук на зміну поведінки клієнтів на банківському ринку кристалізувався ще один важливий тренд, який для багатьох пройшов непоміченим: одразу низка банків запустили процеси онлайн відкриття рахунків та оформлення віртуальних карток, що не потребує відвідування відділення. Кілька кроків із використанням застосунку Дія, й карткою можна користуватися: приймати й переказувати кошти, зберігати кошти, які не було витрачено, й заробляти відсоток на них.

Цей тренд онлайнізації банківських продуктів ще більше посилив конкуренцію між банками за клієнта та його кошти. А отже з’явився абсолютно новий сенс у підвищенні ставок та пошуку нової мотивації. Якщо раніше для відкриття рахунку людині треба було витратити кілька годин на візит до офісу банку, а потім ще трохи на те, щоб забрати картку, наразі дистанційне відкриття карток стає вже стандартною функцією. Це, звичайно, ще не Open Banking, але вже щось дуже схоже.

Отже, завдяки зміні у поведінці та вподобаннях українців, конкуренція на банківському ринку отримала абсолютно новий поштовх. Перші результати цієї масштабної трансформації вже можна побачити в окремих продуктах: у віртуальних картках, які можна відкрити онлайн, зі сплатою відсотків за залишок коштів на них, у короткострокових онлайн-депозитах з мінімальними сумами вкладу, які можна відкрити за 10 хвилин. Й справді крута новина в тому, що скористатися ними може будь-який українець, де б він не був, і коли б йому не заманулося це зробити - навіть вночі і у вихідний.