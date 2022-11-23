Свободные средства или прибыль - что выбирают украинцы

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За последние 12 месяцев общий объем депозитного портфеля частных клиентов в банковской системе вырос на 209,7 млрд. грн. Даже если выбросить из этой суммы валютные депозиты, чтобы избавиться от эффекта девальвации гривны, прирост вкладов только в национальной валюте составляет 132 млрд грн. И первая и вторая цифра являются абсолютным рекордом, начиная с 2006 года. Для сравнения, предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда банки привлекли у населения в общей сложности 154 млрд грн (94 млрд из них – в гривне).

Несмотря на это, глава Национального банка в своем посту на странице в Фейсбуке среди ключевых задач для банковского сектора отметил необходимость повышать ставки по вкладам. А недавний опрос НБУ о банковском фондировании обратил внимание на очевидное уменьшение сроков, на которые украинцы и бизнес готовы открыть депозиты и делают это. Выходит, что уже достигнутые рекордные показатели не являются следствием ни повышенных ставок, ни сроков депозитов.

Неопределенность изменяет правила

Война в Украине усилила тренд, возникший еще во время пандемии в ответ на повышение тревожности в обществе. Украинцы не уверены в своем будущем, потому пытаются сократить расходы, чтобы сделать финансовую подушку безопасности. Но при этом люди не готовы замораживать средства на срочных вкладах надолго, стремясь получить свободный доступ к собственным сбережениям.

Следовательно, доля средств по требованию в общем портфеле банков с начала года возросла с 58% до 68%. В «доковременные» времена, в конце 2019 года, этот показатель составил всего 42%.

Отмечу, что это совсем не украинское ноу-хау – схожие тенденции в период пандемии наблюдались во многих странах. Но именно в Украине они выглядят особенно странно, ведь в нашей стране в последние годы разница между процентными ставками по остаткам на счетах и срочным депозитам иногда достигает «космических» 10-20 раз. Другими словами, выбирая между возможностью иметь свободный доступ к средствам и прибылью, украинцы в последнее время предпочитали первую.

Но для них есть хорошие новости. Похоже, что банки наконец смирились с этим трендом, мало того – начинают адаптировать свои предложения под запрос клиентов. Ведь в последнее время многие финучреждения, среди которых и крупные системные банки, начали повышать проценты по средствам, хранящимся на карточках частных клиентов, а не на депозитах. Сейчас без значительных проблем на рынке можно найти предложения о размещении средств на карточках со свободным доступом к ним 24/7 под 8-10% годовых.

Свободной нации – свободный банкинг

Почему банки пошли на это? Можно найти несколько ответов на этот вопрос. Прежде всего, это простая реакция на тенденции, которые нельзя отрицать. Если большинство клиентов ищет инструмент сохранения средств и заработка на них, но без долга долгосрочных вложений – нужно дать его.

Кроме того, за последние несколько месяцев в качестве отклика на изменение поведения клиентов на банковском рынке кристаллизовался еще один важный тренд, который для многих прошел незамеченным: сразу ряд банков запустили процессы онлайн открытия счетов и оформления виртуальных карт, не требующих посещения отделения. Несколько шагов с использованием приложения Действие и картой можно пользоваться: принимать и переводить средства, сохранять средства, которые не были израсходованы, и зарабатывать процент на них.

Этот тренд онлайнизации банковских продуктов еще больше усилил конкуренцию между банками за клиента и их средства. А значит, появился совершенно новый смысл в повышении ставок и поиске новой мотивации. Если раньше для открытия счета человеку нужно было потратить несколько часов на визит в офис банка, а потом еще немного на то, чтобы забрать карту, то дистанционное открытие карт становится уже стандартной функцией. Это, конечно, еще не Open Banking, но уж что-то очень похожее.

Итак, благодаря изменению в поведении и предпочтениях украинцев конкуренция на банковском рынке получила совершенно новый толчок. Первые результаты этой масштабной трансформации уже можно увидеть в отдельных продуктах: в виртуальных картах, которые можно открыть онлайн, с уплатой процентов за остаток средств на них, в краткосрочных онлайн-депозитах с минимальными суммами вклада, которые можно открыть за 10 минут. И действительно крутая новость в том, что воспользоваться ими может любой украинец, где бы он ни был, и если бы ему не вздумалось это сделать – даже ночью и в выходной.