PlayStation й Xbox отримають гру GTA 6 у 2025 році

Гра Grand Theft Auto VI вийде на консолях PlayStation 5 і Xbox Series X|S, тоді як плани розробників щодо ПК невідомі. Про це свідчить пресреліз від студії Rockstar Games.

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Автори гри анонсували реліз GTA 6 на приставках у 2025 році, а платформа ПК взагалі не згадується. Ймовірно, Rockstar Games випустить версію для компʼютерів пізніше, що робила вже неодноразово. Наприклад, GTA 5 вийшла для PlayStation 3 й Xbox 360 в 2013 році, а для ПК – через два роки потому.

Також розробники опублікували трейлер GTA 6. Як зауважує Engadget, в ролику представлено прямі трансляції в стилі Instagram. Це свідчить про те, що дії гри відбуватимуться в сучасному світі, а не у у 80-х роках, як у випадку з Grand Theft Auto: Vice City 2002 року.

Події розгортатимуться в штаті Леоніда, яка є аналогом Флориди, і в основному будуть зосереджені на Vice City – місті, яке замінює Маямі.

Наступна GTA відрізнятиметься тим, що в ній вперше в історії франшизи буде жіночий персонаж, за який можна грати. Відео тестової збірки гри, які зʼявилися в мережі раніше, свідчили про наявність двох ігрових героїв.

Реліз GTA 6 у 2025 році означає, що гра вийде через 12 років після своєї попередниці, яка стала другою за продажами відеогрою всіх часів після Minecraft від Microsoft.