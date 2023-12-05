PlayStation и Xbox получат игру GTA 6 в 2025 году

Игра Grand Theft Auto VI выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, тогда как планы разработчиков касательно ПК неизвестны. Об этом свидетельствует пресс-релиз от студии Rockstar Games.

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Авторы игры анонсировали релиз GTA 6 на приставках в 2025 году, а платформа ПК вообще не упоминается. Вероятно, Rockstar Games выпустит версию для компьютеров позже, что делала уже неоднократно. К примеру, GTA 5 вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 в 2013 году, а для ПК – два года спустя.

Также разработчики опубликовали трейлер GTA 6. Как отмечает Engadget, в ролике представлены прямые трансляции в стиле Instagram. Это свидетельствует о том, что действия игры будут происходить в современном мире, а не в 80-х годах, как в случае с Grand Theft Auto: Vice City 2002 года.

События будут разворачиваться в штате Леонида, которая является аналогом Флориды, и в основном будут сосредоточены на Vice City – городе, заменяющем Майами.

Следующая GTA будет отличаться тем, что в ней впервые в истории франшизы будет женский персонаж, за который можно играть. Видео тестовой сборки игры, появившиеся в сети ранее, свидетельствовали о наличии двух игровых героев.

Релиз GTA 6 в 2025 году означает, что игра выйдет через 12 лет после своей предшественницы, ставшей второй по продажам видеоигрой всех времен после Minecraft от Microsoft.