ROG Flow X16 — 16-дюймовий ігровий ноутбук-планшет

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В Україні розпочався продаж 16-дюймового ігрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16.

Шукаєте портативний і потужний ноутбук, який однаково чудово підходить для роботи над мультимедійними проєктами та сучасних ігор? Зустрічайте ROG Flow X16 – заряджений універсал із неймовірним 16-дюймовим сенсорним дисплеєм, що розкривається на 360 градусів, перетворюючи пристрій на великий планшет.

Чудовий дисплей

Однією з переваг нового ноутбука є його неймовірний 16-дюймовий дисплей ROG Nebula формату WQXGA (2560 x 1600) зі співвідношенням сторін 16:10. Він здатний відтворювати 100% відтінків простору DCI-P3, що важливо для професійної роботи з графікою. Кожна панель калібрується на заводі таким чином, щоб кольори, які на ній відображаються, точно відповідали палітрі Pantone. Частота оновлення 165 Гц, час відгуку 3 мс і підтримка технології Adaptive Sync гарантують чудовий ігровий досвід.

Потужна платформа

Ноутбук Flow X16 – втілення мрії про потужну ігрову продуктивність у портативному форм-факторі. В основі максимальної апаратної конфігурації 16-дюймового ноутбука-трансформера – процесор AMD Ryzen 9 6900HS і відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуків. Завдяки графічному процесору з лімітом потужності 125 Вт (з технологією Dynamic Boost) ноутбук ROG Flow X16 здатний скласти конкуренцію значно більшим і важчим ігровим пристроям.

ROG Flow X16 підтримує до 64 ГБ оперативної пам'яті DDR5-4800 МГц, причому обидва слоти SO-DIMM розташовані у зручному доступі для апгрейду в майбутньому. Що стосується накопичувачів, ноутбук оснащений твердотільним накопичувачем з інтерфейсом PCIe 4.0 до 2 ТБ. На додаток до нього він має другий слот M.2 для додавання ще одного SSD, тож місця вистачить і для колекції медіафайлів, і для ігрової бібліотеки.

Незважаючи на те, що ROG Flow X16 вже достатньо потужний для більшості сценаріїв використання, у нього є можливість додати ще більше FPS в іграх. Підключивши до пристрою зовнішню відеокарту XG Mobile, можна отримати графіку нового рівня та додаткові порти для підключення периферії. В Україні доступна конфігурація ноутбука, до складу якої входить XG Mobile нового покоління з відеокартою AMD Radeon RX 6850M XT з 12 гігабайтами відеопам’яті GDDR6.

Стильний та універсальний

ROG Flow X16 розроблено як універсальний пристрій. Для запуску традиційних комп’ютерних ігор достатного підключити до нього улюблену ігрову мишу. Клавіатура ноутбука має той самий набір функцій преміум-класу, що й інші ноутбуки ROG, зокрема незалежну обробку натискання кожної клавіші, хід клавіш 1,7 мм. У режимі планшета сенсорний екран дозволяє зручно керувати мобільними іграми та працювати з графікою.

Портативний помічник

Завдяки своїй компактності ROG Flow X16 легко вміщається практично в будь-яку сумку для ноутбука чи рюкзак. 16-дюймовий пристрій важить лише 2,1 кг, тож не стане тягарем у дорозі.

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Суперпотужний. Суперуніверсальний.