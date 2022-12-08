ROG Flow X16 – 16-дюймовый игровой ноутбук-планшет

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В Украине начались продажи 16-дюймового игрового ноутбука-трансформера ROG Flow X16 .

Ищете портативный и мощный ноутбук, который при этом отлично подходит для работы над мультимедийными проектами и современных игр? Встречайте ROG Flow X16 – заряженный универсал с невероятным 16-дюймовым сенсорным дисплеем, раскрывающийся на 360 градусов, что превращает устройство в большой планшет.



Великолепный дисплей

Одним из преимуществ нового ноутбука является его невероятный 16-дюймовый дисплей ROG Nebula формата WQXGA (2560 x 1600) с соотношением сторон 16:10. Он способен воспроизводить 100% оттенков пространства DCI-P3, что немаловажно для профессиональной работы с графикой. Каждая панель калибруется на заводе таким образом, чтобы отображаемые на ней цвета точно соответствовали палитре Pantone. Частота обновления 165 Гц, время отклика 3 мс и поддержка технологии Adaptive Sync гарантируют отличный игровой опыт.

Мощная платформа

Ноутбук Flow X16 – воплощение мечты о мощной игровой производительности в портативном форм-факторе. В основе максимальной аппаратной конфигурации 16-дюймового ноутбука-трансформера процессор AMD Ryzen 9 6900HS и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков.

Благодаря графическому процессору с лимитом мощности 125 Вт (с технологией Dynamic Boost) ноутбук ROG Flow X16 способен составить конкуренцию значительно большим и более тяжелым игровым устройствам.ROG Flow X16 поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 МГц, причем оба слота SO-DIMM расположены в удобном доступе для апгрейда в будущем. Что касается накопителей, ноутбук оснащен твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 4.0 до 2 ТБ. В дополнение к нему он имеет второй слот M.2 для добавления еще одного SSD, так что места хватит и для коллекции медиафайлов, и для игровой библиотеки.

Несмотря на то, что ROG Flow X16 уже достаточно мощен для большинства сценариев использования, он позволяет добавить еще больше FPS в играх. Подключив к устройству внешнюю видеокарту XG Mobile, можно получить графику нового уровня и дополнительные порты для периферии. В Украине доступна конфигурация ноутбука, в состав которой входит XG Mobile нового поколения с видеокартой AMD Radeon RX 6850M XT с 12 гигабайтами видеопамяти GDDR6.

Стильный и универсальный

ROG Flow X16 разработан как универсальное устройство. Для запуска традиционных компьютерных игр достаточно подключить к нему любимую игровую мышь. Клавиатура ноутбука имеет тот же набор функций премиум-класса, что и другие ноутбуки линейки ROG, в том числе независимую обработку нажатия каждой клавиши и ход клавиш 1,7 мм. В режиме планшета сенсорный экран позволяет удобно управлять мобильными играми и работать с графикой.



Портативный помощник

Благодаря своей компактности ROG Flow X16 легко умещается практически в любую сумку для ноутбука или рюкзаке. 16-дюймовое устройство весит всего 2,1 кг, поэтому его можно взять с собой в любую поездку.

Узнайте больше о ROG Flow X16:

Супермощный. Суперуниверсальный.