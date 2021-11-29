Три минуты красного света в неделю помогают сохранять зрение - британские ученые

Утреннее воздействие темно-красного света в течение всего трех минут один раз в неделю может значительно улучшить ухудшающееся зрение. Об этом свидетельствуют результаты исследования Университетского колледжа Лондона (UCL), сообщает EurekAlert.

Исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, основано на предыдущей работе той же команды, опубликованной в 2020 году: тогда они выявили, что такое световое воздействие раз в день "включает" выработку энергии митохондриями в клетках сетчатки глаза человека, помогая замедлить естественное ухудшение зрения.

Авторы решили проверить эффект в ситуации разового, а не ежедневного воздействия, причем с использованием гораздо менее яркого света. Кроме того, основываясь на отдельном исследовании UCL на мухах, в ходе которого было обнаружено, что митохондрии меняют "рабочую нагрузку" в зависимости от времени суток, авторы сравнили утреннее воздействие света на человеческий глаз с дневным.

В итоге исследователи обнаружили, что в среднем у участников наблюдалось улучшение цветового контрастного зрения на 17% при воздействии утром в течение трех минут глубокого красного света с длиной волны 670 нм, и эффект этого однократного воздействия длился не менее недели.

В исследовании участвовало 20 добровольцев (13 женщин и 7 мужчин) возрастом от 34 до 70 лет, не имеющих глазных заболеваний и хорошо распознающих цвета. Все они подвергались трехминутному воздействию света упомянутой длины волны между 8 и 9 часами утра. Затем их цветовое зрение проверялось еще раз через три часа после воздействия, а 10 участников также были проверены через неделю после воздействия.

Через несколько месяцев после первого теста (такой срок гарантировал, что все положительные эффекты эксперимента исчезли) шесть из 20 участников (три женщины, три мужчины) прошли тот же тест с 12:00 до 13:00. Когда участники снова проверили свое цветоощущение, оно не показало никаких улучшений.

Для этого исследования энергия, излучаемая светодиодным фонариком, составляла всего 8 мВт/см2, а не 40 мВт/см2, как это было ранее. Это приводит к затемнению света, но не влияет на длину волны. Хотя оба уровня энергии совершенно безопасны для человеческого глаза, дальнейшее снижение энергии является дополнительным преимуществом, отмечают авторы исследования.

"Митохондрии обладают особой чувствительностью к длинноволновому свету, влияющей на их характеристики: более длинные волны от 650 до 900 нм улучшают работу митохондрий и увеличивают выработку энергии", — отмечает ведущий автор исследования профессор Глен Джеффри из Института офтальмологии UCL.

Ученые утверждают, что преимущества такого света, подчеркнутые результатами исследований, знаменуют собой прорыв в области здоровья глаз и должны привести к созданию доступной домашней офтальмологической терапии, помогая миллионам людей во всем мире бороться с естественным ухудшением зрения.

"Это простое вмешательство, применяемое на уровне всего населения, значительно повлияет на качество жизни людей по мере старения и, вероятно, приведет к снижению социальных затрат, связанных с проблемами, связанными с ухудшением зрения", — указывает Джеффри, убежденный в необходимости массового внедрения соответствующего устройства.

В то же время, несмотря на ясность результатов, исследователи говорят, что некоторые данные "зашумлены". Хотя положительные эффекты очевидны для людей после воздействия света с длиной волны 670 нм, масштабы улучшений могут заметно варьироваться между людьми одного возраста, потому при интерпретации данных следует проявлять осторожность — возможно, есть и другие факторы, влияющие на степень улучшения, которые исследователи пока не определили.

Отмечается, что у людей в возрасте около 40 лет клетки сетчатки глаза начинают стареть, и скорость этого старения частично обусловлена угасанием работы митохондрий, чья роль заключается в выработке аденозинтрифосфата (АТФ) - универсального источника энергии для живых организмов.

Плотность митохондрий наиболее высока в фоторецепторных клетках сетчатки, которым требуется много энергии. В результате сетчатка стареет быстрее, чем другие органы — со снижением АТФ на 70% в течение жизни, что приводит к значительному снижению функции фоторецепторов к старости, поскольку им не хватает энергии для нормального выполнения своей функции.

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