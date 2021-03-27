Как правильно выбрать и пить витамины: врачи отвечают на 10 самых главных вопросов

Зима и весна — сезоны, когда люди традиционно задумываются о приеме витаминов. Принято считать, что их хронической нехваткой многие начинают страдать сразу после исчезновения с прилавков фруктов и овощей "не из теплиц". Интерес к добавкам подогревает и эпидемия коронавируса — бытует мнение, что определенные витамины помогают противостоять Covid-19 или как минимум укрепляют иммунитет.

Действительно ли это так, нужна ли консультация доктора и как правильно принимать витамины: Delo.ua вместе с экспертами отвечает на 10 самых животрепещущих вопросов о назначении, уместности и правилах приема витаминов.

В каких витаминах нуждается человек?

Всего человеку нужны 13 витаминов: А (ретинол), D (колекальциферол), E (токоферол), K (филлохинон), С (аскорбиновая кислота) и витамины группы В: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В7 (биотин), В9 (фолиевая кислота) и В12 (кобаламин). При этом если четыре витамина, которые организм умеет вырабатывать самостоятельно — А, D, K и B3, другие девять должны поступать вместе с пищей. А, D, E и K — жирорастворимые, а остальные — водорастворимые.

Терапевт, гастроэнтеролог клиники "Медпрофцентр" Елена Дрюченко поясняет, что витамины выполняют в организме разные функции: "Жирорастворимые — допустим, витамин А — отвечают за остроту зрения, за правильную работу слизистых, эластичность кожи, блеск волос. Витамин D — дирижер общего тонуса организма и правильной работы всех клеток. Рецепторы к нему нашли в каждой клетке. Собственно, в прошлом году закончился целый ряд исследований, посвященных этому витамину, поэтому увлечение ним сейчас — это не дань моде, а, скорее, учет новых знаний. Витамин D перевели в гормоны потому, что ранее сильно недооценивали его роль для организма — считалось, что он способствует только обмену кальция, а сейчас поняли, что он отвечает еще и за корректную работу иммунной системы, бодрость, умственные способности, обмен веществ в целом. Поэтому это один из ключевых витаминов во всем списке."

Доктор добавляет, что витамин К помогает правильно усваивать кальций и участвует в процессах свертываемости крови. Водорастворимые витамины, например С, это сильный антиоксидант, отвечающий за борьбу со свободными радикалами, а витамины группы В — очень разнообразны по своим функциям, поскольку за счет своей водорастворимости проникают во все биологические жидкости.

"Они участвуют от образования красных кровяных клеток до формирования плода, а также являются ускорителями реакций в системе детоксикации печени, важны для нервной системы", — говорит Дрюченко.

Врач-диетолог Клиники диетологии Самойленко Карина Дейнеко отмечает, что есть отдельные витамины, дефицит которых мы испытываем чаще, чем других: "Тот же витамин D — в организме нет систем, на которые он не влияет. Он преимущественно синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей. Поскольку наша осень и зима малосолнечная, украинцам рекомендуется принимать витамин D с октября по апрель включительно".

Елена Дрюченко добавляет, что жирорастворимые витамины могут накапливаться в организме, а водорастворимые — нет, поэтому их необходимо получать постоянно. При этом жирорастворимые необходимо пить курсом или принимать дозу раз в неделю, поддерживая постоянство их концентрации в организме.

Как понять, нужно ли пить витамины?

На нехватку витаминов указывают повышенная утомляемость, раздражительность, потеря концентрации, плохой сон, снижение аппетита, частые обострения хронических заболеваний, головные боли, выпадение волос или ломкие ногти. Впрочем, эти признаки характерны и для разных болезней, а иногда просто сопровождают стресс.

"Как правило, явных симптомов нет, а нехватку определенных витаминов может заметить только врач по малозаметным признакам. В современном мире при нынешнем уровне медицины мы не так часто встречаем ярковыраженный дефицит", — рассказывает Дейнеко.

Она поясняет, что дефицит витамина D может сопровождаться нехваткой энергии, нарушениями сна, частым кариесом, тягой к жирным продуктам. Дефицит витамина С и цинка будет проявляться в снижении иммунитета, витамина А — сухостью кожи, ломкостью волос, витаминов группы В — белыми точками или полосками на ногтях.

"Но есть симптомы, не особо показательные, и могут свидетельствовать как о дефиците витамина А, так и группы витаминов В", — подчеркивает диетолог.

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В то же время при острой нехватке витамина А бывает сумеречная слепота или искаженное восприятие цветов, В1 — нарушения чувствительности ног, судороги, отеки, скачки температуры и тахикардия, B6 — конъюнктивит и шелушение в области рта, C — кровотечение десен и выпадение зубов.

По словам Дрюченко, чем однообразнее у человека рацион, тем вероятнее, что у него есть дефицит каких-то витаминов: "В группе риска также люди, которые сидят на диетах или придерживаются определенного стиля питания — например, веганы или вегетарианцы. У них, как правило, нехватка витамина В12, поскольку он содержится в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах. Поэтому если у человека есть какие-то ограничительные позиции в плане питания, то у него больше шансов столкнуться с дефицитами."

Также вероятнее, что человек страдает от нехватки витаминов, если он страдает от болезней почек, печени или желчного пузыря, а также злоупотребляет курением и алкоголем.

Можно ли самому назначить себе витамины?

Можно, но не все: мультивитаминные комплексы с профилактическими дозировками принимать без назначения врача безопасно, а вот монопрепараты с лечебными дозами — лучше не стоит.

"Многие поливитаминные комплексы чаще всего содержат именно профилактические дозировки. Они поддерживают тот уровень витаминов, который уже есть, но не восполняют дефицит. Поэтому человек не сделает себе хуже такими препаратами, но если есть реальная проблема — глобально лучше тоже не сделает, потому что доза не лечебная", — объясняет Елена Дрюченко.

Это подтверждает и Карина Дейнеко: "Как правило, если есть дефицитные состояния или болезненные, которые вызваны нехваткой тех или иных витаминов, то обычные мультикомплексы из аптек не решат вопрос. Здесь нужны уже терапевтические дозировки и консультация врача."

При этом медики подчеркивают, что при наличии жалоб лучше, все же, обратиться к доктору, а не сдавать анализы самостоятельно — в больнице помогут определиться с показателями, которые нужно проверить. "Можно сделать в лаборатории всю витаминную панель, но это достаточно дорого — примерно десяток тысяч гривень — и не целесообразно. Уровень не всех витаминов имеет смысл оценивать в крови потому, что некоторые оцениваются по концентрации в волосах или эритроцитах, не в сыворотке крови. Поэтому стоит посетить доктора, чтобы определиться с планом обследования и уже по полученным результатам подобрать оптимальную дозировку", — говорит Дрюченко.

По ее словам, дело может быть и не в дефиците витаминов, а в нехватке микроэлементов: "Например, фолиевой кислоты, которая нужна для синтеза гемоглобина, хватает, а железа мало — вот и анемия. С этим должен помочь разобраться специалист, потому что симптомы встречаются неспецифичные и трактовать их простому человеку сложно."

Может ли прием витаминов навредить?

Карина Дейнеко подчеркивает, что переизбыток витаминов в организме может навредить — это касается больше жирорастворимых витаминов, чем водорастворимых — поэтому к выбору витаминов для приема необходимо подходить грамотно и ни в коем случае не принимать их на постоянной основе — все мультикомплексы должны приниматься курсами.

"Есть состояние гиповитаминоза, оно более характерно для жирорастворимых витаминов, у которых есть свойство накапливаться. В случае водорастворимых, может быть не то чтобы гиповитаминоз, поскольку избыток просто выводится с мочой, скорее передозировка — тогда возможна аллергическая реакция. Но это достаточно быстро исправить, просто приняв сорбент, прокапав внутривенно раствор для дезинтоксикации, то есть добавив объем жидкости, чтобы уменьшить концентрацию в крови. Жирорастворимые накапливаются медленно, но и покидают организм тоже медленно, поэтому за ними контроль должен быть четче — хотя бы раз в месяц-полтора, если принимаются дозы выше средней", — поясняет Елена Дрюченко.

Дейнеко добавляет, что некоторым категориям людей нужно с особой внимательностью отнестись к приему витаминов. "Очень осторожно следует назначать комплексы витаминов людям в пожилом возрасте — особенно витамины группы В, так как есть риск спровоцировать онкозаболевания. В то же время в молодом возрасте самоназначение комплексов не так опасно", — говорит диетолог.

Каким образом лучше всего получать витамины?

В этом вопросе врачи единогласны: если нет подтвержденных анализами и симптомами дефицитов, то витамины из обедов будут куда уместнее, чем из таблеток. "Мультикомплекс может поддержать организм, но если есть возможность, лучше выбрать сбалансированное питание, качественный сон и физическую активность. Здоровее получать витамины и минералы посредством пищи", — уверена диетолог Карина Дейнеко.

Что лучше — таблетки или уколы с витаминами?

По мнению медиков, в большинстве случаев хватит и приема таблеток. "Витамины хорошо усваиваются из желудочно-кишечного тракта, а потому вполне можно обойтись таблетками под контролем доктора", — говорит Елена Дрюченко.

Карина Дейнеко соглашается: "Есть разные ситуации, в зависимости от степени дефицита, если он небольшой, то вполне подойдет таблетированная форма. В тяжелых случаях не лишними будут инъекции или даже капельницы. Но в целом европейская медицина не приветствует лишние инъекционные методики."

Диетолог отмечает, что для начала лучше донести до человека, что витамины уместнее получать с едой, если закрыть нехватку так не получается — тогда можно перейти к таблеткам. И только если дефицит выраженный нужны инъекции.

Должен ли зависеть прием витаминов от сезона?

Медики считают, что при сбалансированном рационе питания принимать витамины только потому, что наступила осень или весна, не надо. "В то же время свежие овощи и фрукты должны быть в рационе круглый год, хотя осенью и зимой они не такие разнообразные, но, например, те же цитрусовые с витамином С нам доступны всегда, то же касается яблок и груш длительного хранения, есть зелень с фолиевой кислотой. Поэтому как-то разнообразить свое питание всегда возможно", — поясняет Елена Дрюченко.

Как правильно принимать витамины?

Прежде всего — проконсультироваться у врача и внимательно прочитать инструкцию. Стоит учесть, что разные витамины принимают в разное время: до, в процессе или после еды. При этом жирорастворимые витамины лучше усваиваются в присутствии жиров — например, масла или сыра, а вот водорастворимые можно просто запить водой. Как правило, медики не рекомендуют запивать витамины чем-то еще — чаем, кофе или соком.

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Также для того, чтобы обеспечить эффективность препаратов, желательно не прерывать курс — его длительность зависит от того, профилактический ли это прием или лечебный. Обычно после конца курса делают перерыв на несколько месяцев.

Какие витамины нужны во время эпидемии коронавируса?

Как показывают последние исследования, во время эпидемии коронавируса определенные витамины и минералы очень важны. Это подтверждают и врачи. "Например, не лишним будет принимать витамин С, как антиоксидант. Также ученые доказали, что при низком уровне витамина D возникает больше осложнений и тяжелее само течение болезни, поэтому витамин D нужно принимать обязательно. Для взрослых — 4000-5000 единиц в сутки, это поддерживающая дозировка. Его принимают раз в день, обычно после завтрака, поскольку он может слегка тонизировать. Желательно во время приема пищи съесть что-то жиросодержащее, так повышается биодоступность этого витамина", — рассказывает Елена Дрюченко.

По ее словам, помимо этих витаминов важно принимать конкретный минерал — цинк, он отвечает за активность белых клеток крови — лимфоцитов, собственно повышая противовирусную активность.

"Цинк — водорастворимое вещество, мы не можем его накапливать, в то время он как микроэлемент достаточно редкий. Он содержится в морепродуктах дикого улова и определенных видах орехов — в бразильских. Но они у нас не растут, а дикую рыбу в супермаркетах не так просто найти. При этом порядка 25% населения планеты имеет дефицит цинка, поэтому его имеет смысл принимать хотя бы сейчас, на период карантина. Профилактическая доза — 25-30 мг в сутки, это одна таблетка. Цинк можно пить вместе с D в один прием", — отметила терапевт.

Сколько стоит сдать анализы на наличие витаминов?

Исследования на нехватку определенных витаминов довольно недешевые. Так, в частной лаборатории "Синэво" анализы на уровень В12 стоит 220 грн, В1, В6, А, Е — по 700 грн каждый, С — 940 грн. В "Диле" за проверку уровня витамина D придется заплатить 410 грн, В12 — 230 грн, В9 — 225 грн, K — 325 грн.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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