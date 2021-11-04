Симуляция продуктивности и ритуалы: врачи объясняют, почему мы курим

Бросить курить люди решают по различным причинам. Одни не хотят оставаться жертвой табачной эпидемии, о которой говорит Всемирная организация здравоохранения. Других смущает постоянно растущая цена на сигареты и ТИЭНы. Кто-то просто задумался о собственном здоровье.

Не последнюю роль здесь играет и разработка новых правил от руководства страны. Например, Верховная Рада в ближайшем будущем планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №4358 "Об охране здоровья населения от вредного влияния табака". Но почему люди вообще начинают курить и почему продолжают, зная об исключительном вреде этой зависимости?

В рамках спецпроекта "Без смол и никотина" корреспонденты Delo.ua Мария Пирогова и Илья Требор вместе с врачами и учеными разбираются в физиологических и психологических аспектах никотиновой зависимости, а также отвечают на вопрос: как бросить курить?

Никотиновая бодрость и система вознаграждения в голове

Даже самые заядлые курильщики знают, что никотин оказывает негативный эффект на организм человека. Курильщики страдают от повышенной частоты сердцебиения и усиленного слюноотделения. У их детей увеличен риск заболевания диабетом второго типа, ожирением и гипертонией.

Вопреки этому среди украинцев в возрасте 18-30 лет наблюдается тревожный тренд: курящих в этой группе становится больше. В 2019 году их было 27,6%, а в 2020-м — уже 30,4%.

При этом 50,5% украинских подростков хоть раз в жизни курили электронные сигареты, а каждый пятый пользуется ими регулярно.

По статистике Киевского международного института социологии, доля мужчин, которые курят электронные сигареты, за год увеличилась с 3,9% до 6,4%. У женщин рост с 5,8% до 13,2%.

Инфографика и данные: ОО "Життя" и КМИС

"Есть несколько причин, по которым люди начинают курить. Одна из них — потребность соответствовать социальной среде. Особенно это распространено среди подростков и молодых людей. Вторая — стресс и желание расслабиться, отвлечься от проблем в семье, карьере, личной жизни. Еще одной причиной, возможно, является пропаганда курения в фильмах и рекламе, особенно когда это популярные телегерои, ведущие", — объясняет невропатолог, психотерапевт сети медцентров "Гармония здоровья" Светлана Блиндарук.

Врач добавляет, что курение активирует "систему вознаграждения" — совокупность структур нервной системы, которые участвуют в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия курильщика. Никотин воздействует на нейронные узлы в мозге человека, некоторые из них вырабатывают нейромедиатор ацетилхолин. Он поддерживает бодрствование организма, и курящие люди поэтому чувствуют себя активнее и продуктивнее.

Второе, на что обращает внимание Блиндарук, — никотин вызывает зависимость, воздействуя на дофаминовые структуры головного мозга. Дофамин — это гормон и нейромедиатор, естественным образом вырабатываемый во время процесса получения удовольствия человеком. Мозг использует его при оценке и закреплении важных для дальнейшей жизни действий. Таким образом у курильщика закрепляется "позитивное" влияние сигареты, и мозг "просит" повторить действие.

Глубже в мозг: первая сигарета никому не нравится

По словам нейрофизиолога и основателя лаборатории Beehiveor Сергея Данилова, в человеческом мозге большое количество регулирующих работу органа аминорецепторов. Это особый вид рецепторов, которые взаимодействуют с аминокислотами — соединениями, которые фактически выступают строительным материалом для человеческого тела. Никотин, действуя как психостимулятор, выступает их раздражителем.

"Поскольку этих рецепторов огромное количество, и они самые распространенные в мозге, они могут симулировать лимбическую систему (которая отвечает за эмоции и, в частности, удовольствие, а также регулирует физическое состояние человека. — Delo.ua). Это система "ошибки ожидания", которая постоянно "спрашивает": если я что-то сделаю, приведет ли это к какому-либо позитивному результату для меня? Если ее активировать через дофаминовые нейроны просто так, мозг воспринимает действие как достижение какого-то положительного результата, хотя как такового его нет", — рассказывает Данилов.

С никотиновой зависимостью вообще сложная история. С одной стороны, первичная реакция организма на него достаточно слабая — первая выкуренная сигарета не вызывает удовольствия, у нее нет прямого воздействия вообще или оно слабое. Нужно три-четыре дня регулярного употребления, чтобы никотин стал веществом, вызывающим зависимость.

С другой стороны, если пересчитывать на дозу вещества, то зависимость от никотина даже сильнее героиновой или кокаиновой — в первом случае речь о микрограммах, а во втором о миллиграммах. При этом у никотина любопытный дозозависимый эффект: в определенных объемах он стимулирует никотиновые рецепторы, но большие дозы могут просто заблокировать их.

"Фокус в том, что первая сигарета никому не нравится. При этом никотин достаточно быстро вызывает физическую зависимость, поскольку у него длительный период полураспада — больше двух часов. Соответственно, вещество быстро перенастраивает мозг на присутствие внешнего стимулятора, который поддерживает активность коры. Поэтому человек вроде бы покурил всего пару раз, чтобы продемонстрировать спокойствие и уверенность, а параллельно подсел на физическую зависимость. Вот такая двухфазная система формирования этой привычки: тут имеет большое значение и компонент ритуала, и само вещество достаточно сильное", — отмечает нейрофизиолог.

Ритуальная функция: контроль над ситуацией и уверенность в себе

Врач-нарколог, медицинский директор Медцентра современной аддиктологии (науки о зависимостях) MedicoMente Сергей Худолей говорит сразу о трех ракурсах формирования зависимости. Первый — физиологическая потребность. Второй — психологический. Человек усваивает правило: как только он покурил — становится легче и комфортнее психологически, тревога сменяется умиротворенностью.

Третий аспект Худолей называет ритуальным: многие курят, чтобы взять сигарету, повторить привычное действие, а это уже не просто получение никотина, это целый ритуал. Например, человек не может представить, как он будет пить кофе без сигареты или стоять без нее утром на остановке.

"Все три составляющие приводят к формированию зависимости. Чем больше у человека возникает проблем, стрессовых ситуаций, тем выше потребность покурить. Увеличивается количество сигарет и сама частота курения. Если раньше человек курил две-три сигареты в день, то постепенно их число растет: до половины, одной, а то и двух пачек в день. Это происходит, поскольку зависимому постоянно нужно получение удовольствия, эндорфинов (гормонов счастья), которые вырабатываются непосредственно на фоне процесса курения", — отмечает врач.

Об определенной ритуальности при формировании зависимости говорит и Данилов. Он приводит пример, в котором сотрудник попадает в новый коллектив и выходит со всеми на перерыв: он никого не знает по именам, стоит и молчит. Но если человек курит, то можно спокойно что-то достать, покрутить в руках, поджечь, затянуться.

"Такой ритуал снижает уровень стресса и помогает социально адаптироваться. Это ритуальное поведение выполняет четкую функцию самоуспокоения и повышения уровня контроля над ситуацией для демонстрации своей уверенности. Это очень важно для тех, кто курит", — резюмирует эксперт.

Как бросить курить самому: меняем отношение к ритуалу и избегаем триггеров

Впрочем, причины бросить курить многие все же находят. По словам Светланы Блиндарук, вокруг отказа от никотиновой зависимости много мифов и домыслов. Врач обращает внимание, что все бросают курить по-разному: иногда резкий отказ от курения приводит к дискомфорту и ощущению тревоги, вызывает головокружение и одышку, неприятный кашель из-за поступления в легкие большего количества кислорода.

"Сложно отказаться от привычки, которая выручала в трудные моменты. Отвлекала, когда нечем было занять руки, помогала адаптироваться в курящем коллективе. Однако это вопрос времени, и бросить курить можно. Самое главное — поставить себе такую цель, и все точно получится. Например, можно начать читать книгу Аллена Карра, а дочитав ее — бросить курить. По такому принципу можно, кстати, взять вообще любую книгу. В итоге бросивший становится счастливее: лучше себя чувствует, ни от чего не зависит, экономит деньги на сигаретах", — говорит психотерапевт.

Худолей добавляет, что после пары недель привычки, если уйти от нее, самочувствие сильно не меняется. Про многолетнюю зависимость такого сказать нельзя: курильщик на психологическом уровне не представляет, как можно не курить. Параллельно организм требует никотина, поскольку уже привык к определенному количеству вещества в сутки.

Врач убежден: в процессе отказа от курения не обязательно должны участвовать психологи. Зачастую люди могут бросить курить самостоятельно. Существуют специальные препараты, формирующие негативную реакцию на фоне курения и отвращение к самому процессу курения. Если же курение для человека важно не в химическом плане, а в психологическом, то Худолей советует переключиться на другое занятие или действие, которое поможет изменить отношение к этому ритуалу.

"Мы в клинике не беремся за лечение никотиновой зависимости. Люди могут справиться с ней самостоятельно, без каких-либо дополнительных финансовых вложений. Однако не стоит забывать, что в отличие от других психоактивных субстанций сигареты являются "легализованным наркотиком" и свободно продаются в торговых сетях. Вокруг бросающего есть множество триггеров, и о вредной привычке будет напоминать все вокруг", — добавляет нарколог.

В ближайшем будущем количество подобных триггеров в Украине может заметно уменьшиться — прямо сейчас в Верховной Раде находится законопроект №4358 "Об охране здоровья населения от вредного влияния табака". Не так давно его в первом чтении поддержали 339 народных депутатов.

Регулируя продажи сигарет, норма устанавливает правила и для других форм потребления никотина. Так, после окончательного принятия законопроекта №4358 в Украине запретят курение устройств для нагрева табака во всех общественных местах. Будет запрещено продавать табачные изделия с витаминами и кофеином, площадь сообщения о вреде курения на упаковках увеличится до 65% от размера пачки. Наконец, документ полностью ликвидирует рекламу и спонсорство брендов электронных устройств для курения, а продавать системы нагревания табака несовершеннолетним будет запрещено.

Инфографика и данные: ОО "Життя" и КМИС

Авторы документа уверены, что новые правила заставят украинцев чаще задавать вопрос: "Как бросить курить?". А в общественной организации "Життя" считают, что внедрение норм в Украине, которые прописаны в законопроекте №4358, не прихоть, а необходимость, которая остановит тренд на курение у украинской молодежи.

Илья Требор и Мария Пирогова, специально для Delo.ua в рамках спецпроекта "Без смол и никотина"