ЗМІ розповіли про нові факти постачання української титанової сировини в Росії

Інтереси одного з фігурантів недавнього скандалу з постачанням української титанової сировини до Росії - угорську компанію Sic Luceat Lux Kft представляє в Україні та ж особа, що й польську компанію TIMR Sp.zoo, що здійснює постачання української сировини на російський ринок через турецькі перевалочні бази – про це пише "Апостроф" з посиланням на Укррудпром.

За словами видання, угорська сервісна компанія Sic Luceat Lux Kft в останні місяці почала поступатися місцем на ринку польській компанії TIMR Sp.zoo, при цьому обидві компанії в Україні представляє бізнесмен Олександр Лобач. Якщо раніше він спілкувався з представниками ОГХК і ФДМ від імені угорців то зараз він уже на 50% є власником польської компанії TIMR Sp.zoo

Польська TIMR Sp.zoo, у свою чергу, активно відвантажує продукцію ОГХК на кілька турецьких компаній – POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ та COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. AS які, по суті, є перевалковою базою та ліцензійним складом для подальшого відправлення до Росії. Це маленькі торгові турецькі компанії, які здебільшого навіть не морочаться із заміною оригінальної упаковки ОГХК з українським маркуванням. COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. AS поставлено на ринок Росії 15% цирконієвого концентрату від всього імпортного обсягу для постійного контрагента Sic Luceat Lux Kft - ТОВ "МІНКО РУС". В експорті продукції POYRAZ HAMMADDELER частку росіян припадає 18,1% - зазначає видання.

Крім того, останні місяці серед покупців продукції ОГХК стали з'являтися досить дивні компанії, які раніше не були відомі на ринку і не мають досвіду роботи з рідкісноземельними мінералами.

Насамперед, йдеться про польську компанію Agroorganika Polska sp zoo, яка у липні-серпні цього року через вантажний термінал у ризькому порту KS Terminal (Латвія) відвантажила 132 тонни рутилового концентрату та 44 тонни цирконового концентрату для заявленого покупця в Індії. Кінцевим одержувачем виступив MSC Agency (India) PTV. Ltd. (Mumbai Port Trust, INDIA, морський перевізник). Підозра ЗМІ викликала факт відвантаження на Індію через латвійський порт, оскільки вартість логістики через Ригу значно вища, ніж через польські порти Гданськ і Гдиня. Крім того, що до сьогодні ця компанія не надала жодного документа, що підтверджує заявку на відвантаження, обидві партії мінералів досі так і лежать на території терміналу в Ризі через падіння ринкового попиту. Є серйозна підозра, що зазначений товар так і не дістанеться Індії і вже незабаром, за більш коротким сухопутним маршрутом, опиниться в Росії.

Ще один новий партнер ОГХК - австрійська A5 Trading, яка також раніше ніколи не працювала з титановою сировиною, але останнім часом стала освоювати нове поле діяльності. Компанія створена у липні 2022 року і перебуває під управлінням одного з одіозних дніпровських бізнесменів. Куди ці комерсанти збираються продавати титанову сировину – суцільна загадка.

Замість того, щоб укладати прямі контракти з великими кінцевими споживачами та перебудовувати систему продажів ОГХК, правління держкомпанії залучає до співпраці незрозумілих офшорних трейдерів із явним українським корінням – підсумовує ЗМІ.

Як нами вже повідомлялося раніше, 2021-2022 р.р. що належить державі ОГХК експортувала 82,2 тис. тонн титанових руд, значної частини яких потрапила територію Росії. Партії титанового концентрату продавалися компаніям-посередникам із Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, які мають у засновниках громадян Росії та працюють з Росією.