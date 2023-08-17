СМИ рассказали о новых фактах поставок украинского титанового сырья в рф

Интересы одного из фигурантов недавнего скандала с поставками украинского титанового сырья в рф - венгерскую компанию Sic Luceat Lux Kft представляет в Украине то же самое лицо, что и польскую компанию TIMR Sp.z.o.o., осуществляющую поставки украинского сырья на российский рынок через турецкие перевалочные базы – об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на Укррудпром.

По словам издания, венгерская сервисная компания Sic Luceat Lux Kft в последние месяцы начала уступать место на рынке польской компании TIMR Sp.z.o.o., при этом, обе компании в Украине представляет бизнесмен Александр Лобач Если ранее он общался с представителями ОГХК и ФГИ от лица венгров, то сейчас он уже на 50% является владельцем польской компании TIMR Sp.z.o.o

Польская TIMR Sp.z.o.o, в свою очередь, активно отгружает продукцию ОГХК на несколько турецких компаний - POYRAZ HAMMADDELER SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ и COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S. которые, по сути, являются перевалочной базой и лицензионным складом для дальнейшей отправки в россию. Это маленькие торговые турецкие компании, которые в большинстве случаев даже не заморачиваются с заменой оригинальной упаковки ОГХК с украинской маркировкой. COLOR PRISMA KIMYA SAN. TIC. A.S. поставлено на рынок рф 15% циркониевого концентрата от всего ввезенного объема для постоянного контрагента Sic Luceat Lux Kft - ООО "МИНКО РУС". В экспорте продукции POYRAZ HAMMADDELER на долю россиян приходится 18,1% - отмечает издание.

Кроме того, в последние месяцы среди покупателей продукции ОГХК стали появляться достаточно странные компании, которые ранее не были известны на рынке и не имеют опыта работы с редкоземельными минералами.

Прежде всего, речь идет о польской компании Agroorganika Polska sp z.o.o. которая в июле-августе нынешнего года через грузовой терминал в рижском порту KS Terminal (Латвия) отгрузила 132 тонн рутилового концентрата и 44 тонны цирконового концентрата для заявленного покупателя в Индии. Конечным получателем выступил MSC Agency (India) Ptv. Ltd. (Mumbai Port Trust, INDIA, морской перевозчик). Подозрение СМИ вызвал сам факт отгрузки на Индию через латвийский порт, поскольку стоимость логистики через Ригу значительно выше, чем через польские порты Гданськ и Гдыня. Кроме того, что до сегодняшнего дня эта компания не предоставила ни одного документа, подтверждающего заявку на отгрузку, обе партии минералов до сих пор так и лежат на территории терминала в Риге из-за падения рыночного спроса. Есть серьезное подозрение, что указанный товар так и не доберется до Индии и уже вскоре, по более короткому сухопутному маршруту, окажется в рф.

Еще один новый партнер ОГХК - австрийская A5 Trading, которая тоже ранее никогда не работала с титановым сырьем, но в последнее время стала осваивать новое поле деятельности. Компания создана в июле 2022 года и находится под управлением одного из одиозных днепровских бизнесменов. Куда эти коммерсанты собираются продавать титановое сырье – сплошная загадка.

Вместо того, чтобы заключать прямые контракты с крупными конечными потребителями и перестраивать систему продаж ОГХК, правление госкомпании привлекает к сотрудничеству непонятных оффшорных трейдеров с явными украинскими корнями – заключает СМИ.

Как нами уже сообщалось ранее , в 2021-2022 г.г. принадлежащая государству ОГХК экспортировала 82,2 тыс. тонн титановых руд, значительная часть которых попала на территорию рф. Партии титанового концентрата продавались компаниям-посредникам из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, которые имеют в основателях граждан рф и работают с Россией.