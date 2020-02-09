Две новые выставки открылись в PinchukArtCentre: 22 номинанта и литовка Шкарнулите (ФОТО)

PinchukArtCentre продолжает знакомить нас с работами лучших молодых украинских художников, которые раз в два года собирают и селекционируют для участия в премии, учрежденной его основателем, бизнесменом Виктором Пинчуком. В этом году премию вручат уже в пятый раз.

А начиная с 9 февраля зрители могут увидеть выставку работ номинантов национальной Премии PinchukArtCentr. Представлены 20 арт-проектов: их авторы — художники, живущие в Украине, а также украинские художники, живущие в других странах.

А начиная с 9 февраля зрители могут увидеть работы номинантов. Представлены 20 проекта художников, живущих в Украине, а также несколько работ украинских художников, живущих в других странах. Номинанты были отобраны из более, чем 1100 заявок. Кураторами выставки стала Алена Трянова и Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre.

Интересно, что большинство работ (18 из 22) созданы в формате видео. "И это прекрасно", — радуются арт-критики тому, что мировой тренд дошел и до Украины.

Хоть работы, собранные на выставке, очень разные, но они отражают образ мышления пост-майданного поколения в украинском искусстве. Много социальной проблематик - война, архаичная власть, труд в постиндустриальную эпоху, гендерное равенство. Одна из центральных тем — медиа-манипуляции и их влияние на политику.

В шорт-лист вошли:

АнтиГонна (32, Киев), Катя Бучацкая (32, Киев), Ксения Гнилицкая (35, Киев), Юли Голуб (29, Харьков/Вроцлав), Павел Гражданский (28, Харьков), Александра Кадзевич (26, Одесса), Оксана Казьмина (35, Киев), Николай Карабинович (30, Одесса/Гент), Антон Карюк (31, Киев), Ирина Кудря (32, Киев), Ларион Лозовой (31, Киев), Тимофей Максименко (24, Киев), Элиас Парвулеско (34, Киев), Валентина Петрова (34, Прага/Киев), Алина Соколова (23, Ужгород/Вена), Дмитрий Старусев (34, Макеевка), Анна Щербина (31, Запорожье/Киев), а также группы: Студия 12345678910 (Евгений Образцов, 25, Днепр/ Киев; Анастасия Омелич, 23, Днепр/ Киев; Никита Момот, 24, Днепр), Ярема Малащук (26, Коломыя/Киев) и Роман Химей (27, Коломыя/Киев), Даниил Ревковский (26, Харьков) и Андрей Рачинский (29 Харьков).

Выставка номинантов расположена на двух этажах центра - третьем и четвертом.

Покои сияния

А сначала, на втором этаже, зрители попадают в медитативный мир художницы из Литвы Эмилии Шкарнулите. Это еще одна новая выставка. Эмилия стала победительницей 5-го международного конкурса Future Generation Art Prize, который проходил в прошлом году. А по традиции, заведенной с первого года существования премии, обладатель главной награды получает возможность показать свою новую работу в PinchukArtCentre - для этого ему предоставляется не только выставочная площадка, но и финансовая поддержка.

Персональная выставка Эмилии Шкарнулите называется "Покои сияния". Экспозиция включает в себя масштабную видеоинсталляцию и две фотографии.

"Покои сияния" — это медитация на руинах человеческой деятельности в контексте взгляда с далекого будущего. Эмилия Шкарнулит

"Змея заползает через атомные реакторы в гробницы. Компании по глубоководной добыче тралят океанское дно и в процессе несут туда углерод, несмотря на кокколитофорный планктон, который там находится. Медузы танцуют в темных водах. В поверхности зеркальной черной стены отражаются наши действия. В поле зрения оказывается будущее, которое невозможно просчитать, где наши передовые технологии превратились в обломки, покоящиеся на дне океана. В театре, подобно этрусским гробницам, мы наблюдаем, как все это становится частью вечного цикла переходов из жизни в смерть и в перерождение", — говорится в аннотации к видео.

Читайте также: Основа успешной бизнес-модели — правильный алгоритм: Александр Порядченко, Kontramarka

"Художница исследует вопрос глубоководной добычи — промышленной сферы, что может привести необратимой потере биологического разнообразия в наших океанах, — прокомментировал работу Бьорн Гельдхоф, куратор выставки и арт-директор PinchukArtCentre. — Она предлагает заглянуть в мир, в котором, подобно территорий вокруг Чернобыля после ядерной катастрофы, прекратилась человеческая деятельность и верх берет природа. Или, по выражению самой Шкарнулите, мы видим "руины человеческой деятельности через взгляд из далекого будущего".

А ту работу, с которой Эмилии Шкарнулите победила в Future Generation Art Prize — видео "t1/2" - показали этим летом в Венеции на биеннале в рамках выставки "The Future Generation Art Prize @ Venice 2019", организованной Фондом Виктора Пинчука.