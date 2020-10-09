Инновации и управление в кризис: опыт СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit

20 ноября собственники и СЕО "Датагруп", РГК, Petcube, АТБ и еще более 15 компаний поделятся инсайтами о том, как они принимают решения во время кризиса, и расскажут, какие инновации помогут вашей компании сыграть на опережение.

Business Wisdom Summit — флагманский ивент бизнес/медиа бюро ekonomika+ и журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ежегодно саммит собирает сильных управленцев и лидеров бизнеса для обмена опытом. В этом году все компании попали в зону полной неопределенности, что же будет дальше, и были вынуждены резко менять вектор движения и адаптироваться к новым условиям. Поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit в 2020 году — управление неизвестностью.

Среди спикеров совладелец, венчурный инвестор Petcube Ярослав Ажнюк, совладелец "Бетон от Ковальской" Сергей Пилипенко, совладелец АТБ Борис Марков, совладелец HD group Борис Шестопалов, директор Региональной газовой компании Олег Никоноров.

Темы Business Wisdom Summit:

Как построить эффективное взаимодействие разных компаний в холдинге и развить экосистему.

Что эффективнее: привлечь СЕО извне или вырастить своего.

Инструменты командообразования в условиях удаленной работы: кейсы компаний, которым удалось повысить вовлеченность сотрудников даже на расстоянии.

Почему эмпатия — неотъемлемое качество лидера будущего и какими еще навыками и компетенциями обладает лидер 4.0.

Как компания может поспособствовать лояльности сотрудников и почему программы по достижению счастья заменили должностные инструкции.



Мероприятие состоится в онлайн- и офлайн-форматах. Место проведения Business Wisdom Summit: Гольф Центр, Оболонская набережная, 20.

Мы позаботились о том, чтобы на ивенте была соблюдена необходимая дистанция между участниками. На входе будут установлены рамки аэрозольного обеззараживания от инфекций, вирусов и бактерий, а участники будут обеспечены антисептиками и масками.

По окончании мероприятия состоится церемония награждения лучших управленцев по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Это отличная возможность пообщаться с ключевыми лицами крупных украинских и международных компаний, найти будущих партнеров для эффективного сотрудничества и просто провести время в кругу таких же бизнесменов, как и вы, в неформальной обстановке.

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят онлайн-издания mmr.ua, delo.ua и womo.ua, а также журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ekonomika+ ежегодно проводит более 20 деловых мероприятий, среди которых SHE Congress (обмен уникальным опытом женщин в бизнесе), "Завтра" (конференция уникальных тинейджеров), Business Wisdom Summit (стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса), HR Wisdom Summit (обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций).

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Мария Титаренко

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