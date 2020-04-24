Как стать фрилансером на карантине: реальные шаги и советы

Выход есть всегда. И если с работой в реальном мире на карантине туго, то в онлайне — дела обстоят совершенно иначе.

Мир фриланса в валюте: кто и сколько зарабатывает

По данным исследования платежной платформы Payoneer, украинские фрилансеры зарабатывают от $650 до $2100 в месяц. При этом средняя заработная плата в Украине на январь 2020 года составила примерно $400 (10 727 грн). Так что фриланс — это не просто удобно, но и очень выгодно. И хоть рынок услуг на экспорт сейчас лихорадит, как и все остальные, — потребность в квалифицированных специалистах все также высока. Лидерами по количеству фрилансеров традиционно являются сферы графического и веб-дизайна, программирования. Самые высокие заработные платы тоже в IT. Среднемесячные доходы варьируются от $1300 до $2100.

Не IT единым или какую фриланс-нишу занять

Если вы не крутой айтишник — не расстраивайтесь. Наоборот. Остальные ниши пока еще не настолько заполнены: поддержка клиентов, финансовый сектор, продажи или управление проектами. При этом уровень заработка на зарубежных биржах в этих направлениях также достойный — от $650 до $1500, в Украине оплата за аналогичные услуги гораздо скромнее. Так что, согласитесь: выбирать есть из чего, и работа на иностранных заказчиков — выглядит вдвойне привлекательной.

Какие услуги предлагать на экспорт

Отталкивайтесь не только от своей профессии "в миру", но и расширяйте возможности, используя другие свои навыки и таланты. Главное, чтобы все они были реальными, а не желаемыми. Успех к вам придет скорее, если вы будете точно уверены в своих "скилах".

Составьте топ того, что умеете делать лучше всего по мере убывания. Например, если до карантина вы работали маркетологом. То, во-первых, вы можете продолжать работать маркетологом только теперь удаленно, а во-вторых, ваших знаний и опыта достаточно, чтобы попробовать себя в project-менеджменте. А если вы еще и хорошо знаете английский, то у вас точно не возникнет проблем при общении с иностранными заказчиками.

А теперь, самое приятное: подсчитываем ваш возможный доход. По данным Payoneer, вы, как маркетолог-фрилансер, сможете зарабатывать в месяц в среднем $1050. При этом управление проектами позволит вам получать даже больше — $1500. С выбором фриланс-направления определились. Что делать дальше?

Поиск бирж фриланса и составление резюме

Основным способом поиска фриланса остаются маркетплейсы: их выбирают до 71% фрилансеров в Украине и 68% в мире (согласно недавнему исследованию Payoneer). 15% украинских фрилансеров находят большую часть заказов посредством реферального маркетинга, проще говоря, "сарафанного радио". И, конечно, украинцы активно используют соцсети — особенно LinkedIn.

Из самых популярных международных бирж фриланса обычно выделяют: freelancer.com, upwork.com, fiverr.com.

Важно, что биржи помогают не только найти работу, но и ознакомиться с расценками, позволяют оценить количество и качество всех предложений — и выбрать самые интересные.

Определите свою "стоимость" на рынке: просмотрите работы конкурентов, поймите ценообразование и исходя из этого — выставляйте прайсы.

Согласно исследованию Payoneer, украинцы берут за свою работу чуть меньше, чем зарубежные фрилансеры. Поэтому, возможно, сначала вам придется слегка придержать цену за свои услуги, пока не набьете руку и достаточное количество клиентов.

Главное: не ограничивайте себя! Регистрируйтесь на нескольких площадках одновременно, чтобы быстрее найти заказчиков и больше заработать.

Полезные лайфхаки фрилансерам

Напишите достойное резюме. Сегодня мир оценивает вас не столько по "одежке", сколько по качественному портфолио. Постарайтесь не писать гигантский текст о себе с лишней информацией, так как его просто никто не прочитает. Выберите те места работы и навыки, которые пригодятся именно в вашем направлении, и самое важно — привяжите ссылки на свои работы и проекты.

Языковой барьер — не преграда. Многих фрилансеров мучит вопрос: если с простым переводом на родной язык вам помогут онлайн-переводчики, то как быть с деловой перепиской или тонкостями ТЗ? Есть лайфхак: на любой фриланс — всегда найдется другой фриланс. Найдите переводчика на бирже по подходящей цене — и работайте с клиентами со всего мира без проблем.

Изучите тонкости работы с разными платформами. Каждая платформа — особенная. Читайте отзывы и статьи опытных фрилансеров.

Для Fiverr, например, ценны уникальные предложения для максимально широкой аудитории: дайте людям то, что они не ожидают получить за 5$ — и вы подниметесь в топ. Для Freelancer и Upwork — акцент лучше сделать на вашем профессионализме и опыте.

Выполняйте свою работу как можно качественнее. Отзывы на бирже легко монетизируются и повышают вашу "ставку". Довольные заказчики — вот настоящая сила фрилансера. Из неочевидных преимуществ бирж: "вы никогда не знаете, кого можете встретить". В будущем те ребята, которые купили у вас мини-услугу за $5, могут приносить тысячи долларов.

Общайтесь. Обменивайтесь соцсетями с работодателями, чтобы "не потеряться", будьте дружелюбны. В будущем такие полезные контакты способны не только "подкидывать" вам заказы, но и новых заказчиков по рекомендациям. Нетворкинг во фрилансе никто не отменял.

Платежная платформа поможет получить заработанные деньги вовремя

Итак. Вы выполнили свой первый заказ и подошли к самой приятной части — получению оплаты за свои труды. И тут может вскрыться неожиданная правда: получить свои деньги фрилансеру порой еще труднее, чем их заработать.

Дело в том, что зарубежные клиенты в большинстве случаев не могут скинуть вам деньги на карту "Привата". Да и оплата на счета украинских банков часто вызывает недоверие и затруднения (особенно для клиентов из США). Добавьте к этому долгое время прохождения оплаты, высокие комиссии и на выходе совсем не та сумма и не те сроки, которые ожидали. Но самое важное, всегда хочется получать деньги в иностранной валюте.

Для того, чтобы обезопасить свои денежные поступления и получать международные переводы вовремя, из списка возможных платежных систем выбирайте самую удобную для себя. Оперативность получения денежных переводов и вывода денег — важная характеристика платежных решений. Каждая из сторон при этом выбирает более удобный для себя способ: от перевода средств на баланс аккаунта или на банковский счет, до перевода на карту платформы с последующим выводом оттуда денег на карту своего банка для обналичивания.

И помните: пока кто-то "провисает" на карантине — вы можете изменить свою жизнь и подход к зарабатыванию денег. Став ассом во фрилансе, вы навсегда обезопасите себя от "стрессов" сокращений и форс-мажоров в будущем. А также оцените, насколько работа на зарубежных клиентов может быть выгодной и своевременно оплачиваемой, если использовать надежную платежную платформу.