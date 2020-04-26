Какие документальные хиты показывает оналайн-фестиваль Docudays UA

Организаторы Docudays UA решили не отменять фестиваль из-за карантина, как это сделали многие другие, а провести его виртуально. Это первый фестиваль в Украине, который проходит в оналайн-формате. Он продлиться эти выходные и всю следующую неделю - до 3 мая.

Все фестивальные кинопоказы и онлайн-трансляции можно бесплатно смотреть на платформе docuspace.org. Для просмотра нужно зарегистрироваться.

Можно получить фестивальный сувенир, поддержав фестиваль благотворительным взносом.

Для любителей документального кино, живущих не в Киеве, оналайн-формат фестиваля имеет еще и такой "плюс" — не надо ехать в столицу, чтобы увидеть фестивальные ленты, посмотреть дискуссии и мастер-классы известных режиссеров.

Что и когда смотреть

Масштабная программа фестиваля включает 70 фильмов. Большинство из них доступны с 24 апреля по 10 мая.

Исключением является ленты национального конкурса DOCU/УКРАЇНА, которые можно посмотреть по такому расписанию (каждый фильм открыт для просмотра в течение суток после указанной даты):

25 апреля в 18:00 — "Земля блакитна, ніби апельсин" (реж. Ирина Цилик)

26 апреля в 18:00 — "Зарваниця" (реж. Роман Химей та Ярема Малащук)

27 апреля в 18:00 — "War Note" (реж. Роман Любий)

29 апреля в 18:00 — "Будинок" (реж. Тетяна Кононенко, Матильда Местер)

1 мая в 18:00 — "Не хвилюйся, двері відчиняться" (реж. Оксана Карпович)

Все фильмы-конкурсанты национальной программы являются полнометражными дебютами.

Сегодня вечером, 26 апреля, показывают ленту "Зарваница", о том, как ежегодно тысячи христиан Западной Украины отправляются в пеший поход в урочище Зарваница.

12 полнометражных фильмов участвуют в международном конкурсе DOCU/СВІТ

Две украинские ленты "Земля голубая, будто апельсин" и "Не волнуйся, двери откроются", а также такие фильмы как "Замороженная надежда" — футуристическая история о самом маленьком креонованном человеке в мире; "Причина" (Венесуэл) — скандальная лента о тюремном самоуправлении; "Черная дыра" (Франция) — о реинкарнации в медитативном трансе; "Лицом к лицу" (Финляндия) — об уникальном методе работы пенитенциарных служб; "Колектив" (Румыния) о журналистском расследовании коррупции; "Граница" (США) о политтехнологии праворадикалов по разжиганию ненависти.

12 короткометражных лент представлено в конкурсной программе DOCU / КОРОТКО.

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Фильмы внеконкурсной программы

Эти ленты предсталены в семи секторах: DOCU / ХИТЫ, DOCU / АРТ, DOCU / ДЕТИЮ а также ретроспектива известного французского режиссера Клер Симон, программа документальных киноэссе "Простите. Нет изображения ", программа шотландского кино, TEEN SPIRIT.

В DOCU / ХИТЫ вошли:

"Медовая земля" — оскаровский номинант, лента о вреде, который несет экспансия западных обычаев.

"Полуночный странник" — призер Берлинале и международного фестиваля документального кино Sheffield Doc / Fest, история беженца, который снимает смартфоном свое путешествие в неизвестное.

"Что ты будешь делать, когда мир в огне?" — призер Венецианского кинофестиваля 2018 года, снятого метром гибридной документалистики Роберто Минервином. Тревожные размышления о расовой ситуацию в Америке.

"За рубежом" — обстоятельное исследование домашнего рабства.

Среди спецпоказов — лента "Выгорание" бельгийского режиссера Жерома Ле Мера на актуальную сегодня тему — работы врачей. В течение двух лет режиссер наблюдал медиками хирургического отделения одной из крупнейших больниц Парижа.

Больше информации о кинопрограмме в фестивальном релизе.

Программа онлайн-трансляций фестивальных событий

Из тоже много — 45. Встречи с режиссерами фестивальных лент, кинокритиками, гостями фестиваля транслируются на сайте docudays.ua, на Youtube-канале и на страницах соответствующих Facebook-событий.

12.00 — 12.30 | Morning workouts ("Утренние упражнения")

Что делают DOCU / PEOPLE во времена карантина? Друзья фестиваля и члены фестивальной команды рассказывают о любимых занятия.

13.00 — 14.00 | Суп с режиссерами

Онлайн-трансляции бесед с режиссерами лент, которые показывают на фестивале.

14.30 — 15.30 | Правозащитная программа "RIGHTS NOW!"

Темы обсуждений: "Права человека", "Кибербуллинг", "Семья", "Активизм", "Война", "Равенство", "Возможности", "Образование ". Гид программы.

17.00 — 18.00 | Мастерская документалистики DOCU / КЛАСС

Беседы о жанре документального эссе, о шотландском документальном кино, о посткарантинном будущем кино и фестивальной индустрии, об украинской киноиндустрии между адаптацией и новыми форматами.

20.00 — 21.00 | TÊTE-À-TÊTE: разговоры о кино

Встречи украинских кинокритиков с украинскими режиссерами фильмов из конкурсной программы.