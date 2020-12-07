Гендерное равенство — ключ к успеху компании: главные инсайты SHE Congress

Новые концепции женского лидерства обсудили 26 спикеров SHE Congress — главного события деловых женщин. К бесплатной онлайн-трансляции мероприятия присоединилось более 10 000 участниц.

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Спикеры выступали в роскошном зале Fairmont Grand Hotel. Атмосферу конгресса поддерживали модераторы: продюсер SHE Congress, главный редактор WoMo Виктория Покатис и продюсер радиошоу "Мотив" Виктор Рублев.

Открыла SHE Congress вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Она поделилась личным опытом продвижения в карьере, отметив, что для успеха нужно быть проактивной и продвигать те ценности, в которые веришь сама. Также она сосредоточила внимание аудитории на проблеме насилия, отметив, что две из трех женщин поддаются насилию в одной из его форм.

Жертвами домашнего насилия в большинстве случаев становятся те, кто зависим финансово.

Ольга подчеркнула, что проблему домашнего насилия нужно решать на государственном уровне, и рассказала о мерах противодействия семейной тирании, которые предпринимаются уже сейчас.

О расширении возможностей женщин в цифровом мире

Cтарший менеджер по вопросам ЕС в офисе Huawei EU Берта Херреро рассказала, как компания продвигает равные возможности в цифровом мире и как важно объединять усилия в обществе, чтобы развивать таланты женщин в сфере технологий.

Большое значение имеет окружение и наличие в нем примера для подражания. Huawei не жалеет средств для того, чтобы помочь женщинам услышать, что цифровой мир — это их мир. Они могут стать кем угодно: дверь в мир технологий открыт для них.

Расширение возможностей женщин в цифровом мире в формате панельной дискуссии обсудили основательница Digital Transformation Corporation и соучредитель Digital Transformation Institute Надежда Васильева, основательница платежной платформы Fondy Валерия Вагоровская и исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. Модератор — Алина Севастюк, менеджер по связям с общественностью "Huawei Украина".

Валерия Вагоровская: "Digital убивает коммуникацию в команде. Люди любят чувствовать свою причастность, и чтобы ее поддерживать, мы ведем внутренние подкасты. Таким образом, сотрудники всегда в курсе того, что происходит в команде".

Надежда Васильева: "Исследование McKinsey показало три важные вещи:

треть женщин уходят из менеджмента компаний, потому что не могут найти баланс между работой и семьей;

женщины не выходят на топ-позиции, так как в этом случае она остается одна среди мужчин, а это значит, что ей постоянно нужно доказывать свою компетентность плюс к ней выдвигают больше требований;

женщины работают 24/7, а затем еще занимаются домашними делами, что ведет к истощению.

Что делать? Проговорить с менеджментом, в какое время и какие обязанности вы выполняете. Гибкость на сегодня — это минус, так как она увеличивает стресс и истощение.

Анна Деревянко: "Я не делю людей на женщин и мужчин. Если человек профессионал, я беру его на борт. У нас в команде 80% женщин".

О гендерном равенстве

Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук рассказала о влиянии наличия женщин в органах управления компании на ее устойчивость, а также поделилась статистикой, подтверждающей важность гендерного равенства.

80% занятых женщин дадут плюс 6 трлн долларов к мировому ВВП. У компаний с гендерным равенством на 47% выше уровень взаимодействия, а бизнесу на 70% легче осваивать новые рынки. Ключ к успеху компании — гендерное равенство.

Основательница и управляющий партнер TA Ventures Виктория Тигипко поделилась трендами и прогнозами участия женщин в IT и tech.

В международной IT-сфере 17% женщин, в Украине — 25%. Среди основателей стартапов 15% женщин, а их количество от общего числа партнеров топ-100 венчурных фондов мира составляет 8%.

Также она рассказала, что гендерное равенство приносит больший доход: на 34% больше зарабатывают tech-компании, где женщин больше, чем у конкурентов.

"Сегодня лучшее время быть женщиной, — уверена директорка Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева. — Женщины наконец-то могут выбирать, с кем жить, где работать, что одевать, сколько детей иметь. А еще мы стали жить дольше и лучше".

Женщины в возрасте 18-64 лет тратят на домашнее хозяйство на 18 часов меньше в неделю, чем 100 лет назад. Мужчины этого же возраста тратят на домашнее хозяйство на 13 часов в неделю больше, чем 100 лет назад.

Директор Академии ДТЭК Валерия Заболотная поделилась неутешительными реалиями современности.

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Сегодня женщины выполняют 2/3 работы в мире и производят 45% всего продовольствия, но получают 10% всей зарплаты и владеют только 1% недвижимости.

Также она рассказала о подходе Life-Long Learning и цифровом аутизме, который характеризуется снижением эмпатии.

О женском лидерстве

Head of PR and sustainable development "Фармак" Елена Зубарева уверена, что мир спасет многомерное лидерство. Участницам главного события деловых женщин она рассказала, как лидерство в работе откликается и в личной жизни и почему слово "успех" делится на всех членов команды и семьи.

Вызовы 21 века: изменение климата, здоровье, окружающая среда, истощение глобальных ресурсов, старение населения, развитие талантов, социальное неравенство, удаленная работа, новые технологии и т. д. — требуют нового многомерного стиля лидерства, потому что стоящие перед нами задачи требуют вклада каждого.

Также она отметила важность лидерства женщин в управлении государством.

Исследование, в котором изучались показатели 194 стран в их борьбе с COVID-19, показало, что страны, возглавляемые женщинами, в целом более успешны в борьбе с пандемией, чем страны, возглавляемые мужчинами.

Операционный директор инвестиционной компании Quarter Partners Андрея Иванова Александра Фурсенко ответила на вопрос, который волнует каждую современную женщину: что важнее для победы — сила или гармония. Она поделилась важностью поиска собственного источника гармонии и рассказала о своем — танцах. Из ее выступления участницы узнали, как оставаться в ресурсе и не сломаться при постоянном напряжении.

Психолог, педагог, НЛП-тренер, автор популярного YouTube-канала, посвященного саморазвитию, Алуника Добровольская раскрыла участницам восемь стратегий женской самореализации, помогла определить, в какому из архетипов принадлежит каждая из них, и рассказала, что нужно делать, чтобы преуспеть.

Архетипы по Добровольской: нежное создание, хулиганка, желанная (муза), соблазнительница, воительница, разрушительница, царица, тиранесса.

Только детский архетип (нежное создание) продлевает молодость, является витальным и включает в новые контексты. Хотите вызывать интерес и нравиться? Найдите новое дело, которое дарит вам радость и интерес.

Организаторы — бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа Womo — благодарят партнеров мероприятия:

генерального партнера She Congress — Mary Kay, инновационного партнера — "Huawei Украина", продуктового партнера — Coca Cola, а также бренды "Активиа", SHABO, Henkel, Carlsberg Ukraine, BEEHIVE, CONCORDBANK, MoneyVeo и медиапартнеров: "5 канал", ТРК "Украина", "Украина 24", "Апостроф".