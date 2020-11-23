На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала

Третьего декабря 2020 года бизнесвумен, женщины-лидеры и role model Украины расскажут о реализации своего самого большого потенциала в бизнесе и личной жизни, поделятся опытом, как в новых условиях двигаться быстрее и увереннее, чувствовать и опережать тренды.

Среди спикеров: генеральный директор глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук, директор по стратегии и развитию бизнеса сети АЗС Glusco Дарья Бакай, основательница платежной платформы FONDY Валерия Вагоровская, основательница и управляющий партнер TA Ventures Виктория Тигипко, генеральный директор AB&D Group Юлия Осмоловская и еще 10 успешных и самореализованных женщин.

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Больше о спикерах и мероприятии: https://she.womo.ua/

Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела.

Участницы узнают:

Как лидерство в работе сказывается на личной жизни и почему успех делится на всех членов команды и семьи — от Head of PR and sustainable development компании " Фармак" Елены Зубаревой.

Как женщине построить репутацию в современном мире — от ведущей новостей "Сегодня" на канале "Украина" Анны Пановой.

Что удерживает от перехода на более высокий уровень благосостояния и о женской энергии денег — от артиста-ментора, основательницы Школы женской силы Ольги Горбачевой.

В чем сила женщин в бизнесе и как ее использовать для достижения целей — от старшего национального лидера, бьюти-эксперта " Mary Kay Украина" Елены Танасевич.

Почему меняются критерии красоты, а осознанность становится новым трендом — от основателя бренда косметики "Чиста врода" Ольги Титовой.

Форматы участия

FREE-трансляция

Бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа Womo всегда способствовали саморазвитию женщин, поэтому организаторы запустили формат участия FREE, когда все желающие смогут получить бесплатный доступ к выступлениям спикеров по предварительной регистрации.

OFFLINE (Business и VIP)

Ограниченное количество участниц смогут перенять опыт женщин-лидеров в Fairmont Grand Hotel, пообщаться со спикерами во время нетворкинг-ланча, получить подарки от партнеров и дополнительные возможности для развития.

Узнать подробности и зарегистрироваться как участник SHE Congress можно на сайте https://she.womo.ua/ или через персонального менеджера по телефону: (067) 223 01 79 или почте: m.titarenko@ekonomika.ua

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят крупнейшие издания: лидер делового контента Delo.ua, онлайн-медиа о PR и маркетинге MMR.ua, дайджест деловой женщины Womo.ua и журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Компания ежегодно проводит около 20 бизнес-мероприятий, среди которых:

Get Business Festival: большой фестиваль для малого и среднего бизнеса;

PR-марафон: обзор трендов в PR-отрасли;

Zavtra: конференция уникальных тинейджеров;

HR-марафон: обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций;

She Congress: опыт деловых женщин;

Business Wisdom Summit: стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса

Womo — первый и единственный дайджест современной деловой женщины, который говорит с активными, сильными, прогрессивными женщинами на близкие им темы и на понятном для них языке о женском подходе в бизнесе, о психологии женщин-лидеров и построении карьеры, о самых новых трендах в менеджменте и управлении, технологиях, которые уже сейчас меняют мир.