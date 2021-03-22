Первые победители промо-кампании "Укради тачку у Favbet" получили свои авто

Главный амбасадор Favbet Вячеслав Шевчук поздравил победителей "Укради авто у Favbet", которые выиграли Ford EcoSport.

Мы в Favbet очень ценим наших фанатов, и считаем, что наша надежность и доверие людей — это синергия, на которой держится наш бизнес! Поэтому в этом году, мы хотим не только дарить автомобили, а еще и укреплять доверие — это одна из наших ключевых целей. Ведь есть мнение, что все розыгрыши подтасованы, а подарки получают подставные люди. Мы решили опровергнуть этот стереотип.

Именно поэтому мы и подготовили сюрприз для победителей. Вячеслав Шевчук, наш амбасадор, бывший игрок донецкого клуба "Шахтер" и сборной Украины, лично звонил им и поздравлял с выигрышем автомобиля! Эмоции были незабываемые!

Победители были в шоке. Сначала от того, кто им звонит, а потом от новости. Некоторые из них до сих пор не верят в свою удачу.

Первыми победителями промо-кампании "Укради авто у Favbet" стали:

Назар из Тернополя, который узнал Шевчука, потому что является давним болельщиком Шахтера,

Владимир из Харькова, он обожает смотреть английскую Премьер-лигу и очень ждет возрождения футбольного клуба "Металлист",

Владимир, болельщик "Динамо Киев" из Одессы.

Впрочем, вы можете сами посмотреть все на видео:

Маркетинговое мероприятие "Укради авто у Favbet" идет прямо сейчас. Промо-кампания состоит из трех этапов по 6 недель каждый. В течение каждой недели будет разыграно еще 6 автомобилей Ford Ecosport и 1 Jaguar XE, и конечно много других призов. Мероприятие "Укради авто у Favbet" будет длиться до июля 2021 года.