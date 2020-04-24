Presszvanie-2020: почалося голосування за найкращих журналістів

21 квітня розпочалось голосування в премії PRESSZVANIE за журналістів, які висвітлюють теми економіки, суспільства, культури та стилю життя.

Цього року журналісти подали 375 матеріалів у 18 номінаціях премії. Оцінювати роботи номінантів будуть редактори українських ЗМІ та медіа-експерти, які входять до журі премії. За ходом прозорого та відкритого голосування стежитиме Наглядова рада премії.

"В умовах протистояння COVID 19 роль журналістики зростає: аудиторії потребують інформації, яка би їм пояснювала, що відбувається у світі навколо них. На тлі такого інтересу з'являється дуже багато простих відповідей, які не базуються на фактах і часто є просто шкідливими фейками. Нам потрібно разом з аудиторіями працювати над тим, щоб повернути довіру до журналістики, фактів і знань. Сьогодні якість журналістики важлива, як ніколи до цього", — коментує Євген Федченко, директор Могилянської школи журналістики, член Наглядової ради премії.

Мета PRESSZVANIE — відзначити заслуги українських журналістів, які забезпечують доступ населення до інформації професійної якості, особливо в умовах карантину.

Оцінювання текстів проходить за такими критеріями:

➡️ актуальність обраної теми;

➡️ глибина розкриття теми;

➡️ унікальність підібраних фактів;

➡️ стиль публікації — легкість викладу;

➡️ результат публікації — наскільки впливовим і резонансним вийшов матеріал, до яких змін у суспільстві він призвів.

Голосування триватиме до 30 травня 2020 року.

Переможцями стануть журналісти, чиї тексти отримають найбільшу кількість балів. Результати оцінювання будуть оголошені на церемонії нагородження, дата якої буде анонсована додатково.

Про премію:

PRESSZVANIE — щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається за лідерство і професіоналізм. Премія заснована у 2005 році та проходить під егідою громадської організації "Пресзваніє Україна", мета якої — сприяти професійному розвитку журналістів в Україні, навчаючи і відзначаючи заслуги найвидатніших. Проєкт має два основні напрямки діяльності: нагорода та освітня платформа для журналістів.

Медіа партнери: Фокус, Delo.ua, MMR, Інтерфакс-Україна, В сухому залишку, Типові Журналісти.

Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг, Метінвест.