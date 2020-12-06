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Топ-100 явлений в искусстве 2020: лидируют антирасистское Black Lives Matter и #MeToo

В рейтинге самых влиятельных явлений в мире искусства уходящего года Power 100 от авторитетного британского журнала ArtReview впервые 1-е место занял не какой-либо деятель, а движение — Black Lives Matter. #MeToo — на 4-м месте

Топ-100 явлений в искусстве 2020: лидируют антирасистское Black Lives Matter и #MeToo Топ-100 явлений в искусстве 2020: лидируют антирасистское Black Lives Matter и #MeToo

Авторитетный британский журнал ArtReview опубликовал Power 100  — рейтинг самых влиятельных людей и движений в мире искусства 2020 года, составленный при поддержке BMW Group Culture.  При составлении списка наивлиятельнейших независимое жюри учитывало влияние COVID-19, движений за социальную справедливость и арт-сцен в отдельных странах. 

Интересно, что в этом году впервые за все 19 лет существования рейтинга лидером стало социальное событие, а не отдельный деятель или группа лиц.  Таким событием признано движение Black Lives Matter (BLM — "Жизни чернокожих имеют значение"), активно выступающее против расизма.  А еще одно значимое движение за социальную справедливость #MeToo заняло четвертую строчку рейтинга.

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Это явно показывает, что в этом году акцент в рейтинге смещен с самого искусства (работ художников и их выставок) на то, что меняет наши представления об искусстве  -  на распространение идей о справедливости, равенстве, образе жизни, наших отношениях с окружающей средой и правах человека.

1 место: Black Lives Matter (BLM)

Как отмечает немецкое информационное агентство dpa, многие ждали, что список может возглавить... коронавирус, который оказал на мир искусства в уходящем году огромное влияние: музеи закрыты на карантин, почти все художественные ярмарки отменены, художники лишились доходов. Однако, поставив на первое место в рейтинге Black Lives Matter (BLM) -  движение, выступающее против полицейского насилия и расовой дискриминации, жюри дало понять, что в арт-бизнесе все еще есть люди, способные оказывать сопротивление не только вирусам, но и мировоззрениям. Повсюду задумались о легитимности некоторых памятников, переименовывают улицы — акции Black Lives Matter, по убеждению жюри, привели к смене поведенческих моделей в современной культуре, пишет dw.com.

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Первые акции Black Lives Matter начались еще в 2013 году, но они стали масштабными после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и некоторым западным странам прокатилась волна организованных движением протестов.

В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Одним из требований активистов BLM является сокращение финансирования правоохранительной системы.

2-е место: ruangrupa

Кураторский коллектив ruangrupa. Фото: ruangrupaКураторский коллектив ruangrupa. Фото с сайта artreview.com

На втором месте в рейтинге — кураторский коллектив из Джакарты ruangrupa, который в условиях пандемии придумал концепцию Documenta 2022 года (выставка современного искусства, проходящая в Касселе в Германии), взяв за основу образ коллективно использующегося хранилища для риса.

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3-е место: историк Бенедикт Савой и экономист, писатель Фелвин Сарр

artreviewФелвин Сарр и Бенедикт Савой. Фото с сайта artreview.com

Француженка, историк Бенедикт Савой и сенегальский экономист и писатель Фелвин Сарр по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона составили академический отчет, обосновавший необходимость полной реституции произведений искусства, вывезенных "без согласия" из бывших африканских колоний и поступивших в коллекции французских музеев, пишет Татьяна Малкина на сайте The art newspaper. В октябре этого года Франция подтвердила, что вернет 27 артефактов колониальной эпохи Бенину и Сенегалу.

4-е место: #Me Too

Движение Me Too, начавшееся в 2017 году,  в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии и домогательствах, продолжается и спустя три года. 

Обвинения могут быть сделаны через  СМИ, как, например, против голландского художника Джулиана Андевега в расследовании газеты NRC (Julian Andeweg) или против иранского художника Айдына Агдашлоо (Aydin Aghdashloo), газета The New York Times - через анонимные аккаунты в соцсетях, в частности такие как  @jerrygogosian и @surviving_the_artworld. 

5-е место: поэт и философ Фред Мотен

Поэт и философ Фред Мотен, занимающийся междисциплинарным изучением истории, политики и культуры народов африканского происхождения в Африке и африканской диаспоры.

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