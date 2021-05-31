UNIT.City в своем новом амфитеатре запускает главный театральный проект лета "Семь"

С 7 по 13 июня 2021 года в Киеве в инновационном парке UNIT.City состоится масштабный театральный open-air проект "Семь". Семь вечеров подряд семь ярких театральных коллективов страны будут играть семь спектаклей, объединенных тематикой "семи вопросов к себе".

За неделю резидентам и гостям UNIT.City будет продемонстрировано все многообразие современного театрального искусства — от академического до экспериментального и откровенно провокационного.

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Концепция мероприятия предполагает поиск ответов на актуальные для современного человека вопросы: самореализация, жизнь в моменте, гармония в отношениях с другими людьми, а также поиск собственного места в мире, что стремительно меняется каждый день.

Как сообщает команда инновационного парка, такая тема была выбрана не случайно: за последний год времени для поиска этих ответов у активного, молодого человека стало еще меньше из-за неопределенности, что привнесла в мир пандемия и волнение за свое будущее. Цель проекта "Семь" — помочь зрителям замедлить темп своей жизни и заглянуть вглубь себя сквозь призму театрального искусства.

"Проект "Семь" — это способ поиска себя и попытки приостановиться в сумасшедшем потоке постоянной гонки. Наши резиденты — это люди преимущественно из ІТ. Чего им не хватает больше всего? Времени, они всегда в потоке. Но я уверен, жизнь состоит из того, где находится фокус твоего воображения. Кто-то умный говорил, что мы видим вещи не такими, какими они являются, а такими, какими являемся мы. Чтобы лучше понять себя и мир вокруг, мы предлагаем прервать бесконечные коллы, адженды и зумы для самых важных встреч — встреч с самим собой. Чтобы понять, на самом ли деле ты инвестируешь своё внимание на том, что тебе по-настоящему важно", — отметил управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.

К участию приглашены известные украинские театральные коллективы. Каждый из них подобрал представление, что больше подходит лейтмотиву проекта.

В проекте примут участие:

— 7 июня, 19:00, "Лавр", Мастерская Лены Лазович

— 8 июня, 20:00, "Механический Апельсин", Дикий театр

— 9 июня, 20:00, "Никогда не звони мне, Любимая", Черный квадрат

— 10 Июня, 20:00, "Белка, которая прожила 100 лет", Киевский академический театр "Золотые ворота"

— 11 июня, 20:00, "Семь разгневанных джентльменов, театр "Актер"

— 12 июня, 20:00, "Все лучшие вещи", Театр на левом берегу

— 13 июня, 19:30, "Швейк", Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

Все спектакли будут проходить на территории нового амфитеатра, который недавно был открыт в инновационном парке, с сохранением всех необходимых карантинных ограничений. В течение недели ожидается около 3000 зрителей. Узнать больше о каждом спектакле и ознакомиться с наличием билетов можно по ссылке.