Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit

20 ноября на Business Wisdom Summit управленцы и владельцы Monobank, UFuture, "Датагруп", Региональной Газовой Компании, HD Group, Petcube и других ведущих украинских компаний поделятся своим опытом антикризисного управления.

Business Wisdom Summit — флагманский ивент бизнес/медиа бюро ekonomika+ и журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ежегодно саммит собирает сильных управленцев и лидеров бизнеса для обмена опытом. В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью.

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Впервые в истории саммита все желающие смогут бесплатно присоединиться к онлайн-трансляции главного делового события по предварительной регистрации: https://bws.delo.ua/

VIP-формат участия: только 20 билетов

20 участников смогут не только получить стратегии лидеров рынка, но и познакомиться со спикерами вживую на инновационной площадке UNIT.City, выбрав формат OFFLINE Vip. Гостей также ожидает нетворкинг-ланч с деловой элитой Украины, воркшоп от Эдинбургской бизнес-школы специально для Business Wisdom Summit, участие в церемонии награждения лучших управленцев от издания "ТОП 100. Рейтинги крупнейших" и другие возможности.

Узнать подробности и зарегистрироваться как VIP-участник Business Wisdom Summit можно на сайте https://bws.delo.ua/ или через персонального менеджера по телефону: +38 (067) 223 01 79 или по почте: m.titarenko@ekonomika.ua

Ключевая ценность Business Wisdom Summit — практические кейсы

Спикеры BWS расскажут, как экономическую турбулентность сделать трамплином для выхода на новые рынки и почему нет лучшего момента для внедрения инноваций, чем кризис. Гости крупнейшего в стране делового мероприятия услышат проверенные рецепты от компаний, которые превратили иррациональные страхи перед неизвестностью в эффективные бизнес-модели.

Опытом поделятся: совладелец Monobank Олег Гороховский, основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, сооснователь Petcube Ярослав Ажнюк, совладелец АТБ Борис Марков, совладелец HD group Борис Шестопалов, директор Региональной Газовой Компании Олег Никоноров, партнер Sayenko Kharenko Елена Сукманова.

Темы Business Wisdom Summit:

Как построить эффективное взаимодействие разных компаний в холдинге и развить экосистему.

Что эффективнее: привлечь СЕО извне или вырастить своего.

Инструменты командообразования в условиях удаленной работы: кейсы компаний, которым удалось повысить вовлеченность сотрудников даже на расстоянии.

Почему эмпатия — неотъемлемое качество лидера будущего и какими еще навыками и компетенциями обладает лидер 4.0.

Как компания может развить у сотрудников лояльность и почему программы по достижению счастья заменили должностные инструкции.

По окончании мероприятия состоится церемония награждения лучших управленцев по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Это отличная возможность пообщаться с представителями крупных украинских и международных компаний, найти будущих партнеров для эффективного сотрудничества и провести время в неформальном общении со своими коллегами из реального сектора экономики.

Организаторы:

Ekonomika+ — бизнес/медиа бюро, в которое входят онлайн-издания mmr.ua, delo.ua и womo.ua, а также журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Ekonomika+ ежегодно проводит более 20 деловых мероприятий, среди которых SHE Congress (обмен уникальным опытом женщин в бизнесе), "Завтра" (конференция уникальных тинейджеров), Business Wisdom Summit (стратегии и опыт изменений от лидеров крупного бизнеса), HR Wisdom Summit (обмен кейсами между HR-специалистами за гранью стандартных компетенций).

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Генеральный партнер Business Wisdom Summit — Региональная Газовая Компания.