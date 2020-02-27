В Google Translate появились пять новых языков

Компания Google пополнила переводчик Google Translate еще пятью языками. Об этом сообщает The Verge.

В переводчике стали доступны для использования руандийский, ории, татарский, туркменский и уйгурский языки.

Людей, общающихся на этих языках в жизни, насчитывается примерно 75 миллионов.

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Теперь в переводчике доступны 108 языков.

В компании отметили, что ранее дополнить программу этими языками мешало недостаточное количество онлайн-материалов на этих языках, специалистов, способных оказать помощь.

Пока обновление доступно около 1% пользователей Google Translate, но данный показатель будет активно расти в течение следующих нескольких дней для пользователей операционных систем Android и iOS.

Ранее Google подала заявку на получение лицензии от правительства США, запросив разрешение на возобновление бизнеса с Huawei.

Также Google запустила бесплатный инструмент AutoFlip, который автоматически кадрирует видео.

Кроме того, Google больше не будет поддерживать проект Station, предусматривающий развитие бесплатных сетей Wi-Fi в мире.